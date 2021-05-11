СОТРУДНИКИ МЧС АБХАЗИИ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ ГРАЖДАНКЕ РОССИИ

Сухум. 11 мая 2021 Абхазия-Информ. Елена Ларина, жительница Екатеринбурга, 1974 года рождения, порвала связки на ногах и не смогла передвигаться самостоятельно. ЧП произошло в горном массиве в четырех километрах от Гегского водопада.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС республики в 18 часов 20 минут.