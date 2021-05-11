АВТОПАРК МВД ПОПОЛНЕН СОВРЕМЕННЫМИ, ХОРОШО ОБОРУДОВАННЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Сухум. 11 мая 2021 Абхазия-Информ. Проведен строевой смотр личного состава и служебного автотранспорта МВД РА. Его принял президент Абхазии Аслан Бжания. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар представил главе Государства личный состав ведомственных подразделений и новый служебный транспорт.

Автопарк министерства внутренних дел РА пополнен современными, хорошо оборудованными автомобилями для работы дорожно-патрульных подразделений, а так же служебным транспортом специального и оперативного назначения. Служебные автомобили оборудуются специальными техническими средствами – сигнальными установками, радиосвязью и устройствами видеофиксации. Новые автомобили распределены в ГОРРАЙорганы внутренних дел и подразделения ведомства.

Аслан Бжания отметил, что новая техника необходима для того, чтобы сотрудники МВД должным образом исполняли оперативно-служебные задачи и выразил уверенность, что такая масштабная помощь органам внутренних дел со стороны государства приведет к улучшению качества работы.

Во время строевого смотра внимание также было уделено внешнему виду сотрудников и соблюдению регламентирующих требований ношение форменного обмундирования. Более трехсот офицеров центрального аппарата министерства внутренних дел РА, управления Госавтоинспекции МВД, городских управлений и районных отделов внутренних дел приняли участие в строевом смотре.

Говоря о материально-техническом обеспечении МВД Дмитрий Дбар уточнил, что для всего личного состава приобретена форменная одежда, повышается комплектация спецсредствами, на 75% увеличена заработная плата сотрудников органов внутренних дел.

В рамках международного Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией «О союзничестве и стратегическом партнерстве», согласно пункту поэтапного повышения материально-технического обеспечения органов внутренних дел РА, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел РА, МВД Абхазии на 2020 год оснащено 49 единицами служебного автотранспорта, в текущем году ведомственный автопарк планируется расширить еще на 70 единиц и на 60 служебных автомобилей в 2022 году.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.