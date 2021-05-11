ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 14870 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 11 мая 2021 Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 263 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 36 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 42 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Гагрской ЦРБ – 15, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14870 человек. Зарегистрировано 224 летальных случая. Выздоровели 13856 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения