ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 14870 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 11 мая 2021 Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 263 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 36 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 42 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.