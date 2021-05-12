СЕГОДНЯ НАЧНЁТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ «СПУТНИКОМ V»

«Вакцинация населения будет проводиться по месту жительства, а медработников в соответствующих учреждениях, прежде всего это Республиканская и Сухумская городская клиническая больницы. Граждане, желающие вакцинироваться, могут обращаться в районные поликлиники, врачи составят списки и отправят заявки в Минздрав. Далее управлением формации Минздрава по утверждённому графику будут выданы вакцины, которые в специализированные кабинеты для вакцинации будут доставляться в специальных термоконтрейнерах», – сообщил заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания.

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. На первом этапе, согласно плану, будут вакцинированы медицинские работники. Для граждан вакцинация будет проводиться в Сухумской городской поликлинике, а также на базах центральных районных больниц.

Он осмотрел кабинеты для вакцинации в городе Сухум, которые, по его словам, полностью готовы к приему граждан и отвечают всем требованиям.

Медперсонал в течение недели прошел необходимый инструктаж, начиная с процедуры регистрации гражданина вплоть до утилизации ампул от вакцины. «Перед самой процедурой будет проведена консультация врача, для того чтобы определить есть ли противопоказания. Далее будет составлена карта пациента и подписано добровольное согласие на проведение вакцинации, после чего гражданину сделают прививку», – отметил Вахтанг Вардания.

12 мая, в первый день вакцинации, в столичной поликлинике планируется привить 15 желающих, среди которых будут медики и обычные граждане республики.

В конце апреля Минздрав Абхазии получил первую партию антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 6 500 доз в качестве помощи из Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт Минздрава РА.