 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

Астамур Тания, политолог Прошлогоднее обострение армяно-азербайджанского конфликта, приведшее к значительному изменению геополитической ситуации в восточной…
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СЕГОДНЯ НАЧНЁТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ «СПУТНИКОМ V»

Новости Среда, 12 мая 2021 09:51
Оцените материал
(0 голосов)
СЕГОДНЯ НАЧНЁТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖИТЕЛЕЙ АБХАЗИИ «СПУТНИКОМ V»

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. На первом этапе, согласно плану, будут вакцинированы медицинские работники. Для граждан вакцинация будет проводиться в Сухумской городской поликлинике, а также на базах центральных районных больниц.

«Вакцинация населения будет проводиться по месту жительства, а медработников в соответствующих учреждениях, прежде всего это Республиканская и Сухумская городская клиническая больницы. Граждане, желающие вакцинироваться, могут обращаться в районные поликлиники, врачи составят списки и отправят заявки в Минздрав. Далее управлением формации Минздрава по утверждённому графику будут выданы вакцины, которые в специализированные кабинеты для вакцинации будут доставляться в специальных термоконтрейнерах», – сообщил заместитель министра здравоохранения Вахтанг Вардания.

Он осмотрел кабинеты для вакцинации в городе Сухум, которые, по его словам, полностью готовы к приему граждан и отвечают всем требованиям.

Медперсонал в течение недели прошел необходимый инструктаж, начиная с процедуры регистрации гражданина вплоть до утилизации ампул от вакцины. «Перед самой процедурой будет проведена консультация врача, для того чтобы определить есть ли противопоказания. Далее будет составлена карта пациента и подписано добровольное согласие на проведение вакцинации, после чего гражданину сделают прививку», – отметил Вахтанг Вардания.

12 мая, в первый день вакцинации, в столичной поликлинике планируется привить 15 желающих, среди которых будут медики и обычные граждане республики.  

В конце апреля Минздрав Абхазии получил первую партию антиковидной вакцины «Спутник V» в количестве 6 500 доз в качестве помощи из Российской Федерации.

Об этом сообщает сайт Минздрава РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 12 мая 2021 09:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 14870 ЧЕЛОВЕК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.