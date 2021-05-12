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Абхазия Информ

КРИСТИНА ОЗГАН ВСТРЕТИЛАСЬ С РУКОВОДСТВОМ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Новости Среда, 12 мая 2021 12:43
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КРИСТИНА ОЗГАН ВСТРЕТИЛАСЬ С РУКОВОДСТВОМ РУП «ЧЕРНОМОРЭНЕРГО»

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось рабочее совещание с участием руководства РУП «Черноморэнерго». Энергетики доложили о состоянии дел в отрасли.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган обсудила с коллегами текущие вопросы и наметила планы на ближайшую перспективу.

На повестке стояли первоочередные вопросы: существующие нагрузки на электросети, готовность к началу ремонтных работ на высоковольтной линии «Ачгуара» и текущее состояние объектов, восстанавливаемых в рамках «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2020-2022 годы».

Участники совещания также обсудили вопрос собираемости платежей за потребленную электроэнергию с населения.

Озган предложила провести в ближайшее время расширенное совещание по этой важной теме.

Как известно, в ближайшее время будет представлена программа восстановления электросетевой инфраструктуры Республики Абхазия, в разработке которой задействованы специалисты из России и Абхазии.

В рамках программы готовится дорожная карта по оптимизации энергообеспечения республики. Меры, предпринимаемые энергетиками в тесной кооперации с Министерством экономики Абхазии и Министерством экономического развития Российской Федерации, направлены в первую очередь на вывод страны из энергетического кризиса.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 12 мая 2021 12:47

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