НЕЗАКОННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ НАРКОРАСТЕНИЙ

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. Корни наркосодержащих растений изъяты у жителя с. Баслата Сухумского района Мелконян Артура Ардушовича 1984 г.р..

Сотрудниками ОУР совместно с ОУУМ ОВД по Сухумскому району реализована оперативная информация, в результате которой на приусадебном участке Артура Мелконян были обнаружены и изъяты запрещенные к возделыванию на территории Республики Абхазия корни «конопли», которые на стадии вегетативного развития содержат наркотически активный компонент.