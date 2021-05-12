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Абхазия Информ

СУХУМ ГОТОВ ПРИНЯТЬ СЕМЬИ ПОСТРАДАВШИХ В ТРАГЕДИИ В КАЗАНИ

Новости Среда, 12 мая 2021 13:56
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СУХУМ ГОТОВ ПРИНЯТЬ СЕМЬИ ПОСТРАДАВШИХ В ТРАГЕДИИ В КАЗАНИ

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. Глава администрации Сухума Беслан Эшба направил письмо мэру Казани Ильсуру Метишину, в котором выражает готовность Сухума принять семьи, пострадавшие в теракте 11 мая.

«Город Сухум готов принять в своих объектах размещения семьи пострадавших в случившейся в Казани трагедии, для восстановления здоровья на безвозмездной основе. Считаем, что это будет нашим небольшим вкладом в поддержку пострадавших», – говорится в письме.

Накануне мэр Сухума выразил соболезнования мэру Казани в связи с гибелью в теракте учеников гимназии. 11 мая в Казани произошло нападение на гимназию №175 столицы Татарстана, в результате чего погибли семь учеников и два учителя. 

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 12 мая 2021 13:58

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