СУХУМ ГОТОВ ПРИНЯТЬ СЕМЬИ ПОСТРАДАВШИХ В ТРАГЕДИИ В КАЗАНИ

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. Глава администрации Сухума Беслан Эшба направил письмо мэру Казани Ильсуру Метишину, в котором выражает готовность Сухума принять семьи, пострадавшие в теракте 11 мая.

«Город Сухум готов принять в своих объектах размещения семьи пострадавших в случившейся в Казани трагедии, для восстановления здоровья на безвозмездной основе. Считаем, что это будет нашим небольшим вкладом в поддержку пострадавших», – говорится в письме.