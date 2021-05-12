СУХУМ ГОТОВ ПРИНЯТЬ СЕМЬИ ПОСТРАДАВШИХ В ТРАГЕДИИ В КАЗАНИ
Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. Глава администрации Сухума Беслан Эшба направил письмо мэру Казани Ильсуру Метишину, в котором выражает готовность Сухума принять семьи, пострадавшие в теракте 11 мая.
«Город Сухум готов принять в своих объектах размещения семьи пострадавших в случившейся в Казани трагедии, для восстановления здоровья на безвозмездной основе. Считаем, что это будет нашим небольшим вкладом в поддержку пострадавших», – говорится в письме.
Накануне мэр Сухума выразил соболезнования мэру Казани в связи с гибелью в теракте учеников гимназии. 11 мая в Казани произошло нападение на гимназию №175 столицы Татарстана, в результате чего погибли семь учеников и два учителя.
Об этом сообщает сайт столицы.