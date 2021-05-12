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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ТПП РА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ «VISIT APSNY»

Новости Среда, 12 мая 2021 14:19
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ПРЕЗИДЕНТ ТПП РА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ «VISIT APSNY»

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. В Гагре, в отеле «Amza Park-hotel» прошел III Деловой форум «Visit Apsny».

Открывая форум президент Некоммерческого партнерства «Абхазский союз туризма» Анна Калягина отметила, что, к сожалению, пандемия коронавируса не позволила провести форум в 2020 году.

«И в этом году мероприятие проходит без выставки и фестиваля – только деловая часть, на которой будут обсуждаться важные вопросы, предложения и пути их решения», – сообщила Калягина.

Принимавшая участие в качестве почетного гостя этого мероприятия президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава напомнила, что это уже третий по счету форум.

«Уверена, что деловая программа форума сегодня затронет актуальные для нас темы – это основные направления взаимодействия сельского хозяйства и туризма, а также гостеприимство, как фактор развития туристической отрасли», – сказала президент палаты.

Она подчеркнула огромный потенциал Абхазии в туристической сфере и тот факт, что число желающих отдохнуть в республике из года в год только растет. Это, по ее мнению, напрямую связано и с открытием новых отелей и кемпингов, с появление интересных проектов и новых туристических маршрутов.

«Абхазия всегда готова принимать гостей на достойном уровне и с традиционным абхазским гостеприимством. На майские праздники республика уже приняла немало туристов, о чем свидетельствуют показатели заполняемости наших туробъектов. Поэтому можно с уверенностью сказать о том, что открытие туристического сезона этого года уже состоялось», – считает Тамила Мерцхулава. 

По ее мнению, не менее интересной на форуме должна стать тема обсуждения перспектив развития туристического бизнеса в Восточной Абхазии.

«Туризм, как известно, должен развиваться в совокупности с сельским хозяйством. В этом плане весьма перспективным является Очамчырский район и все заинтересованы в появлении там новых действующих объектов, в развитии инфраструктуры, экономическом росте, в привлечении инвестиций и многом другом. Тем более что условия для реализации проектов здесь достаточно благоприятные», – отметила президент ТПП.

Она считает, что форум – это хорошая коммуникационная площадка с огромным потенциалом для всех нас и, в частности, для абхазских производителей и представителей туриндустрии. Они могут получить здесь полезные советы, перенять опыт у наших многоуважаемых гостей, которым они готовы с нами поделиться, узнать, как не допускать ошибок и по возможности не копировать не свойственные для нашей маленькой республики направления и тенденции.

«Убеждена, что выработанные на форуме рекомендации и заключённые в его рамках договорённости послужат укреплению международного партнёрства», – сказала в заключение своего выступления Тамила Мерцхулава.

На панельном заседании «Туризм как импульс развития сельского и фермерского хозяйства» модераторам которого выступил председатель руководитель «Ассоциации сельхозпроизводителей Абхазии» Денис Соломко, эксперты обсудили туристическую привлекательность республики, гостеприимство, как один из факторов имиджа страны, методы обучения и подбора персонала, а также вопросы гастрономического туризма. 

Президент ТПП подчеркнула, что для развития села нужно на законодательном уровне установить статус крестьянина и принять закон о личных подсобных хозяйствах, а различные конкурсы и мероприятия среди сел будут давать импульс их прогрессу, стимулировать людей к действиям. Она также напомнила, что ТПП предлагалось проведение конкурса на республиканском уровне «Лучшее село района».

«Импорт в Абхазии превышает экспорт в том числе из-за того, что существует проблема сбыта местной продукции и отсутствуют крупные фермерские хозяйства. Поэтому нужна возможно программа, которая обяжет гостиницы, отели приобретать исключительно местную сельхозпродукцию, и это, в итоге, приведет к сокращению импорта. Но в то же время турист должен иметь возможность выбора. Также важно, чтобы местная продукция, которую реализуют туристам, была качественной», – сказала президент палаты.

Тамила Мерцхулава напомнила, что Абхазия открыта для инвесторов.

«Существует государственное инвестиционное агентство, где есть база интересных проектов, которые нуждаются в инвестициях. Кроме того, в республике существует закон об инвестиционной деятельности, предусматривающий преференции для инвесторов», – сообщила глава ТПП.

Анна Калягина отметила, что сельское хозяйство должно стать драйвером туризма и в республике есть все условия для этого. Она также говорила о развитии сельского туризма и о том, что сельчане должны организовывать прием туристов на высоком уровне. Немаловажно чтобы их продукция была задействована в дегустационных мероприятиях и параллельно для туристов организовывались мероприятия по сбору сельхозпродукции и процессу ее производства.

Почетный гость, эксперт научно-экспертного совета Совета Федерации Госдумы России Елена Чурина считает, что Абхазия имеет колоссальный потенциал в сфере агротуризма, но его реализация невозможна без единой государственной программы.
«Для развития сельского туризма необходимо развивать и повышать уровень сервиса. Кроме того, необходимо создание единой государственной программы в сельхоз сфере, минимум на пять лет, – сказала Чурина.

Участник форума, заместитель министра сельского хозяйства Дмитрий Хагуш сообщил, что Минсельхоз делает шаги в этом направлении.

«В 2021 году, уже была принята программа развития села. Ведь для создания сельского туризма, нужно поднять село, чтобы оно смогло обеспечивать само себя, так как именно в селах хранятся исконные абхазские традиции», – считает Хагуш.

В панельной дискуссии принял участие и глава Госстандарта Абхазии Галуст Трапизонян.

Он отметил, что сотрудники ведомства регулярно занимаются проверкой качества продукции, в том числе импортируемой. Однако законодательство республики не позволяет в полной мере выполнять функции и делать работу более эффективнее. Трапизонян подчеркнул, что бороться с продажей некачественной продукции необходимо в комплексе.

В конце обсуждения темы у присутствующих гостей была возможность задать вопросы спикерам.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 12 мая 2021 14:21

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