ТРЕТЬ РОССИЯН РЕШИЛА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЛЕТНЕГО ОТПУСКА

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. В 2021 году более 30% российских граждан приняли решение не брать летний отпуск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру». «По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией 25-30 апреля во всех регионах страны (2000 респондентов), 31% участников приняли решение не брать отпуск этим летом. Это меньше, чем в пандемийном 2020 году, когда, по данным исследований, без летнего отдыха решили обойтись более половины россиян», – говорится в сообщении.