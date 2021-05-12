ПРОВЕСТИ РАБОТЫ БЫСТРО И ОПЕРАТИВНО

В нем приняли участие начальник Управления капитального строительства Тимур Агрба и начальник Управления по землепользованию и кадастру Адамыр Ахуба.

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики состоялось совещание по вопросам устранения последствий оползня в городе Новый Афон .

Ранее, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган на основании результатов поездки в Новый Афон поручила профильным ведомствам подготовить проект укрепительного сооружения на частном земельном участке семьи Аргун по дороге в село Анхуа.

Агрба сообщил, что комплекс проектно-изыскательных работ проведен. На основании этих работ составлена проектно-сметная документация, экспертное заключение по которой будет готово уже сегодня. Определена стоимость работ.

Озган поручила начальнику Управления по землепользованию и кадастру отразить позицию ведомства относительно предложенного УКСом варианта решения вопроса. Вся информация должна быть в ближайшее время представлена в Кабинет Министров на рассмотрение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Озган подчеркнула, что приступить к работам необходимо как можно быстрее и провести их оперативно.

Кроме того, на совещании обсудили ситуацию на республиканской трассе в районе города Новый Афон, где также есть риск схода оползня. Озган поручила принять меры по предупреждению возникновения ЧП и недопущению остановки движения.

Об этом сообщает сайт Минэкономики Абхазии.