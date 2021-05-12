КОЛЛЕКТИВУ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ . Президент Аслан Бжания представил коллективу Министерства по налогам и сборам нового министра Джансуха Нанба, назначенного на эту должность Указом Президента 11 мая. Глава государства поблагодарил коллектив министерства за проделанный труд, а также поздравил нового министра по налогам и сборам со вступлением в должность и пожелал успехов в работе.

«Я еженедельно получаю и отслеживаю цифры и та тенденция, которая обозначилась по итогам четырех месяцев этого года, вселяет уверенность в том, что ваш коллектив неплохо справляется с поставленными задачами. Мы приняли решение назначить министром Джансуха Эдуардоваича – человека, который знает, о чем идет речь, который был министром финансов, образованный и опытный специалист. Я помню времена, когда налоговая служба была в составе министерства финансов, речь идет о смежных профессиях, поэтому тут не потребуется времени для того, чтобы войти в курс дела. Я бы хотел вас попросить, выдержать тот темп, который вы задали. Нам важно также повысить качество администрирования», – сказал Аслан Бжания.



Президент нацелил министерство на проведение серьезной аналитической работы. «Какие налоги у нас должны быть, а от каких налогов возможно нам придется оказаться. Я думаю, что необходимо провести работу по систематизации и кодификации налогового законодательства», – сказал А.Бжания..



Глава государства подчеркнул, что работа главного фискального органа страны должна быть открытой и прозрачной.

«Министерство по налогам и сборам должно стать современным органом управления», – сказал он.



Джансух Нанба поблагодарил Президента Аслана Бжания за вновь оказанное доверие.

«Все цели задачи, обозначенные Вами перед министерством будут выполнены», – заверил новый министр по налогам и сборам Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт главы государства.