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Абхазия Информ

ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2021 ГОДА РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ПОЛУЧИЛИ 772 МИГРАНТА

Новости Среда, 12 мая 2021 18:33
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ЗА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 2021 ГОДА РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ПОЛУЧИЛИ 772 МИГРАНТА

Сухум. 12 мая 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб встретился с начальником Государственной миграционной службы Рамином Габлая, с которым обсудил результаты деятельности ведомства за пять месяцев текущего года.

Габлая рассказал об итогах оперативно-профилактических мероприятий по выявлению правонарушений миграционного законодательства и подзаконных актов.

Он отметил, что незаконное осуществление иностранными гражданами или лицами без гражданства трудовой деятельности в Абхазии влечет наложение административного штрафа. Подобная мера позволяет минимизировать случаи нарушения правил.

По искам Государственной миграционной службы к работодателям Арбитражным судом приняты решения о взыскании штрафов в сумме 1 млн. 367 тыс. рублей в пользу государства за нарушения миграционного законодательства.

По словам начальника службы, по состоянию на 1 мая, несмотря на антиковидные ограничения и вызванный ими существенный спад числа трудовых мигрантов, выданы и продлены 792 трудовые визы, без учета граждан Российской Федерации, прибывших в республику для осуществления трудовой деятельности, разрешение на работу получили 772 мигранта.

В бюджет республики по линии деятельности ГМС поступили с 1 января по 1 мая 2021 года средства за оплату всех видов госпошлин на общую сумму 8 млн 787 тыс рублей. Сумма общих поступлений за 5 месяцев 2020 года составляла 8 млн 925 тыс рублей. В 2019 году за аналогичный период сумма составила 13 млн 662 тыс.

Основная сумма поступлений в 2021 года за госпошлину за выдачу и продление иностранному гражданину патента на временное осуществление трудовой деятельности – 3 млн 068 тыс рублей, пошлина на оформление рабочей визы – 2 млн 943 тыс рублей, пошлина за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников – 1 млн 925 тыс рублей.

За прохождение медицинского обследования соискателями трудовых виз уплачено различным медучреждениям республики более 1,5 млн. рублей.

Александр Анкваб рекомендовал улучшить учет трудовых мигрантов, оптимизировать процесс оформления документов и поручил ежеквартально представлять отчёты о проделанной работе.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 12 мая 2021 18:37

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