ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 48 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 13 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 мая проведено у 259 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 48 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.