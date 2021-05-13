ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 48 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 13 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 12 мая проведено у 259 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 48 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 49 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 24 человека, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 10 в тяжелом состояний здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 12, в Гагрской ЦРБ – 15, в Ткурчалской ЦРБ 5 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14918 человек. Зарегистрировано 224 летальных случая. Выздоровели 13868 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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