В АБХАЗИИ ПРОХОДИТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АБХАЗИЯ – СТРАНА ДУШИ 2021»

Цель мероприятия – создание коммуникативной среды с помощью ресурсов государственных и общественных структур, бизнес-сообщества и других институтов для обмена опытом, установления диалога и поддержки инициатив по повышению уровня сервиса и безопасности туризма. Продвижение и развитие туристского потенциала Абхазии и России, внедрению современных информационных цифровых технологий.

Сухум. 13 мая 2021. Абхазия-Информ. С 12 по 16 мая в столице Абхазии – Сухуме, проходит Международный туристический форум «Абхазия – страна души 2021». Организаторы мероприятия: Министерство туризма Абхазии, Общественный совет Ростуризма, Торгово-промышленная палата Абхазии, Издательский дом «Аргументы и факты» и Всероссийское объединение туристов. Партнеры Международного форума: туристический оператор «Библио-Глобус», турфирмы «Пегас» и «Travel.ru», Институт международного права и экономики им. Грибоедова и другие.

В качестве почетных гостей в Форуме принимают участие: президент Абхазии Аслан Бжания, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, министр туризма Теймураз Хишба, заместитель руководителя Федерального агентства по туризму РФ Елена Лысенкова, президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Тамила Мерцхулава, генеральный директор издательского дома «Аргументы и факты» Роман Бобылев, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Руслан Новиков, президент НП «Гильдия отельеров Абхазии» Астамыр Ахба, секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба, председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко, проректор «Института международного права и экономики им. А. С.Грибоедова» Николай Королев и многие другие.

С приветственным словом к участникам форума обратился президент Абхазии Аслан Бжания.

«Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья и гости Абхазии!

В первую очередь, хочу выразить слова благодарности организаторам и участникам Форума «Апсны – страна души 2021».

Туризм является одним из приоритетных направлений развития экономики нашей республики, поэтому считаю очень важным проведение таких мероприятий.

Абхазия славится своим гостеприимством, мы рады общению, новым знакомствам, открыты для конструктивного сотрудничества.

Уверен, что на полях Форума будут обсуждаться актуальные отраслевые вопросы. Основной задачей считаю выработку комплексных мер и современных подходов к повышению качества предоставляемых в Абхазии туристических услуг и развитию предпринимательской инициативы.

Не менее важным является обеспечение безопасности наших гостей. В этой связи Министерством внутренних дел и специальными службами предпринимаются все необходимые меры. Личный состав переведен на усиленный режим работы.

Как известно, распространение коронавирусной инфекции не обошло стороной и нас. В прошлом году туристический сезон был существенно сокращен. Фактически он начался только 1 августа, что безусловно негативно отразилось на экономических показателях. Однако, при тесном взаимодействии с коллегами из Российской Федерации, мы сумели выстроить эффективную систему борьбы с этой болезнью. Ко всем участником экономической деятельности применяются повышенные санитарно-эпидемиологические требования. Важно помнить, что соблюдение этих требований является основной преградой к распространению коронавирусной инфекции.

Абхазия обладает большим потенциалом в части развития транспортной инфраструктуры. Считаю необходимым сообщить вам, что осуществляется активное взаимодействие с соответствующими структурами Российской Федерации, связанное с восстановлением Сухумского Аэропорта. С высокой долей вероятности к январю 2024 года аэропорт начнет принимать первые рейсы.

Особенное внимание Руководство Абхазии уделяет созданию благоприятных условий для инвестиций в туристический сектор экономики. Дорога для бизнеса открыта и уже наработан определенный положительный опыт. Считаю, что органы исполнительной и законодательной власти способны обеспечить предпринимателей защитой и различными преференциями с учетом соблюдения баланса интересов государства и бизнеса.

Надеюсь, что форум пройдет успешно, а его проведение в Абхазии станет традицией.

Желаю плодотворной работы».

В рамках Форума проходит выставка объектов туристской индустрии Абхазии. На ее стендах представители гостиничного и туристического бизнеса представляют гостям и участникам Форума, представителям средств массовой информации традиционные и новые туристические продукты. Это возможность рассказать про новые туристические направления и найти партнеров для дальнейшего сотрудничества.



Участники Форума получат уникальную возможность ознакомиться с основными тенденциями развития туризма, с новинками отрасли, а также наладить новые и укрепить уже существующие деловые отношения между представителями туризма Абхазии и России. Сессии, круглые столы, дискуссии и презентации – разнообразие форматов проведения деловой программы позволит всем участникам форума найти ответы на профессиональные вопросы.





