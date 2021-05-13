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Абхазия Информ

ВЪЕЗД В СОЧИ МАШИН ИЗ ДРУГОГО ГОРОДА МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ С 1 ИЮНЯ

Новости Четверг, 13 мая 2021 13:56
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ВЪЕЗД В СОЧИ МАШИН ИЗ ДРУГОГО ГОРОДА МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ С 1 ИЮНЯ

Сухум. 13 мая 2021. Абхазия-Информ. Жители курорта озабочены ростом автомобильного потока, особенно в летний сезон, когда в городе появляется транспортный коллапс.

В Сочи хотят запретить въезд иногороднего транспорта на время летних каникул. С таким предложением выступили депутаты Законодательного собрания края.

Рост автомобильного потока на курорте уже грозит городу транспортным коллапсом. А уж в горячий сезон в Сочи и вовсе не протолкнуться. На дорогах образуются многокилометровые заторы, из-за которых водители стоят намертво.

Один из вариантов, который рассматривают парламентарии, – организация платных перехватывающих парковок с автобусными остановками. Предполагается, что отпускники будут оставлять свои машины и далее передвигаться по городу на общественном транспорте. 

Кроме того, из-за того, что организовать специализированные стоянки для въезжающего иногороднего транспорта возможности нет, прорабатывается вопрос и об ограничении въезда в город с 1 июня по 1 сентября.

Любые ограничения необходимо проводить в рамках действующего законодательства. Поэтому на совещании решено подготовить запрос в федеральные структуры «Росавтодора» с просьбой пояснить возможность ввести на территории Сочи ограничения, – сообщается на сайте  парламента Кубани. 

Напомним, на майских праздниках Сочи посетили более 230 тысяч туристов. Загрузка отелей составила порядка 90%. 

https://tsargrad.tv/news/vezd-v-sochi-mashin-iz-drugogo-goroda-mogut-zapretit-s-1-ijunja_354294

Прочитано 0 раз Последнее изменение Четверг, 13 мая 2021 14:01

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