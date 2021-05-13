РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ ДОСТАВЛЕНЫ В СУХУМ

По словам инструктора группы Анны Делёвой, туристы попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю.

Основная группа российских туристов из шести человек, спускавшаяся с верховьев реки Гумиста, доставлена абхазскими спасателями в Сухум.

В среду 12 мая, в 11 часов 20 минут в МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что туристическая группа пытается самостоятельно спуститься с высокогорья, однако один из туристов этого сделать не может и ему нужна помощь.

Россияне передали абхазским спасателям ориентировочные координаты места его нахождения. Однако облет указанной территории на вертолете МЧС Абхазии не дал результатов.

Поисково-спасательный отряд МЧС Абхазии направился на встречу спускающейся группе, которая произошла в районе СухумГЭСа.

Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.