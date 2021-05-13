ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ХХXIV КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 13 мая 2021. Абхазия-Информ. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия прибыла 12 мая в город-герой Волгоград для участия в работе ХХXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В составе делегации: Гиви Кварчия – глава делегации, заместитель председателя Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии; Астамур Тарба – председатель Комитета аграрной политике, природным ресурсам и экологии; Каха Пертая – заместитель председателя Комитета по государственно-правовой политике; Вадим Бжания – руководитель Аппарата Парламента.