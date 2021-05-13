ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ В ХХXIV КОНФЕРЕНЦИИ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ

Сухум. 13 мая 2021. Абхазия-Информ. Делегация Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия прибыла 12 мая в город-герой Волгоград для участия в работе ХХXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. В составе делегации: Гиви Кварчия – глава делегации, заместитель председателя Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и экологии; Астамур Тарба – председатель Комитета аграрной политике, природным ресурсам и экологии; Каха Пертая – заместитель председателя Комитета по государственно-правовой политике; Вадим Бжания – руководитель Аппарата Парламента.
Конференция начала свою работу сегодня 13 мая и будет проходить в течение двух дней под председательством главы Волгоградской областной Думы Александра Блошкина.
Мероприятия ХХXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации начались с посещения членами делегаций историко-мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Они почтили память героев Великой Отечественной войны, возложили венки и цветы к Вечному огню в пантеоне Славы историко-мемориального комплекса.
В 1942–1943 годах в ожесточенных боях на Мамаевом кургане принимали участие 36 частей и соединений Красной Армии.
Как сообщает сайт Волгоградской областной Думы, обращаясь к своим коллегам Александр Блошкин сказал: «Здесь обрели покой более 35 тысяч павших защитников Сталинграда – представители разных областей и республик многонационального Советского Союза.
Общее героическое прошлое, гордость за наших отцов и дедов, вместе победивших в Великой Отечественной войне, всегда объединяли братские народы нашей страны и вдохновляли на новые достойные дела».
В соответствии с программой Конференции сегодня состоятся заседания восьми профильных комитетов Южно-Российской Парламентской Ассоциации, на которых будут предварительно рассмотрены вопросы, ранее предложенные парламентариями.
Отметим, что Гиви Кварчия является членом комитета ЮРПА по бюджету, налогам и собственности; Астамур Тарба – член комитета ЮРПА по аграрным вопросам и природопользованию.
Каха Пертая примет участие в заседании комитета ЮРПА по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, Вадим Бжания будет участвовать в заседании комитета ЮРПА по межнациональным отношениям, межпарламентским связям, физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
Как сообщил Вадим Бжания, сегодня также запланирована встреча руководителей аппаратов делегаций парламентов, прибывших на Конференцию.
14 мая состоится заседание Совета Южно-Российской Парламентской Ассоциации и пленарное заседание ХХXIV Конференции ЮРПА.
Об этом сообщает пресс-служба Парламента.