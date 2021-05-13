АНСАМБЛЬ ИГОРЯ МОИСЕЕВА ВЫСТУПИТ В АБХАЗИИ
Сухум. 13 мая 2021. Абхазия-Информ. 25-26 мая в рамках плана сотрудничества между Министерством культуры Республики Абхазия и Министерством культуры Российской Федерации состоятся концерты Государственного академического ансамбля народного танца им. И. Моисеева в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба.
Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева – первый в мире профессиональный хореографический коллектив, занимающийся художественной интерпретацией и пропагандой танцевального фольклора народов мира.
Об этом сообщает сайт Министерства культуры Абхазии.
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