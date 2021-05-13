ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГОЙ

На встрече присутствовали заместители спикера Михаил Сангулия, Левон Галустян, Саид Харазия, председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния и его заместитель Ахра Абухба, председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа, а также заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая.

Валерий Кварчия ознакомил гостя с законотворческой деятельностью Парламента, рассказал о международных связях и межпарламентском сотрудничестве.

Спикер обратил внимание на вопросы взаимодействия комиссии Народного Собрания Абхазии по сотрудничеству с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и депутатской группы Государственной Думы Федерального Собрания РФ по связям с Парламентом Абхазии.

Во время встречи Олег Колесников также ознакомил своих коллег с работой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и задачами, стоящими перед депутатами Государственной Думы.

Участники встречи выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в разных форматах, в том числе в форме рабочих контактов депутатов из профильных парламентских комитетов.