ВСТРЕЧА С КОЛЛЕГОЙ
Сухум. 13 мая 2021. Абхазия-Информ. Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия провел встречу с депутатом Госдумы Российской Федерации Олегом Колесниковым.
На встрече присутствовали заместители спикера Михаил Сангулия, Левон Галустян, Саид Харазия, председатель комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния и его заместитель Ахра Абухба, председатель комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Астамур Логуа, а также заместитель руководителя Администрации президента Зураб Каджая.
Валерий Кварчия ознакомил гостя с законотворческой деятельностью Парламента, рассказал о международных связях и межпарламентском сотрудничестве.
Спикер обратил внимание на вопросы взаимодействия комиссии Народного Собрания Абхазии по сотрудничеству с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации и депутатской группы Государственной Думы Федерального Собрания РФ по связям с Парламентом Абхазии.
Во время встречи Олег Колесников также ознакомил своих коллег с работой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и задачами, стоящими перед депутатами Государственной Думы.
Участники встречи выразили готовность к дальнейшему взаимодействию в разных форматах, в том числе в форме рабочих контактов депутатов из профильных парламентских комитетов.
Об этом сообщает пресс-служба Парламента.
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