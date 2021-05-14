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Абхазия Информ

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Новости Пятница, 14 мая 2021 12:27
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ТУРИСТКИ НАЙДЕНЫ

Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками МВД Абхазии установлено местонахождение двух юных туристок, которые не выходили на связь с родителями в течении суток.

Вечером 12 мая в Абхазию приехали две девушки – жительница г. Нижний Новгород 2002 г.р. и г. Сочи 2003 г.р., отдохнуть и познакомиться с нашей страной.

Родители девушек, обеспокоившись, что последние не выходят на связь в течении суток, обратились в правоохранительные органы о содействии в их поиске. Сотрудниками МВД Абхазии место нахождение последних было установлено уже в половине 11 вечера 13 числа.

В своих объяснительных девушки уточнили, что прибыли в Абхазию на отдых и разместились в частном секторе, а именно, в одной из квартир многоэтажного дома в микрорайоне «Новый район». На данное время для улаживания правовых вопросов, связанных с объявлением последних в розыск, девушки выехали на территорию РФ, но намерены вернуться и продолжить свой отдых.

Ситуация не является прецедентом. Как правило, приезжая на отдых, люди перестают выходить на связь с родными и близкими. Немаловажно, что не каждый турист приобретает местную СИМ карту и переходит на линии абхазских операторов сотовой связи, а роуминг подключение не активируют. В такой ситуации гости Абхазии пользуются исключительно сетью Wi-Fi уже по месту проживания в гостинице или пансионате, а в случае размещения в частном секторе данная услуга предоставляется редко.

Сотрудники милиции Абхазии всегда оказывают содействие по любому обращению. Контактные телефоны и возможность обратиться на горячую линию МВД РА посредством интернет Мессенджеров предоставлена как на официальном сайте ведомства, так и страницах социальных сетей и информационных брошюрах https://mvdra.org/hotline/.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 14 мая 2021 12:28

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