ТУРИСТКИ НАЙДЕНЫ

Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. Сотрудниками МВД Абхазии установлено местонахождение двух юных туристок, которые не выходили на связь с родителями в течении суток.

Вечером 12 мая в Абхазию приехали две девушки – жительница г. Нижний Новгород 2002 г.р. и г. Сочи 2003 г.р., отдохнуть и познакомиться с нашей страной.

Родители девушек, обеспокоившись, что последние не выходят на связь в течении суток, обратились в правоохранительные органы о содействии в их поиске. Сотрудниками МВД Абхазии место нахождение последних было установлено уже в половине 11 вечера 13 числа.