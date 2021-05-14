 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

Астамур Тания, политолог Прошлогоднее обострение армяно-азербайджанского конфликта, приведшее к значительному изменению геополитической ситуации в восточной…
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ

Новости Пятница, 14 мая 2021 12:32
Оцените материал
(0 голосов)
В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ

Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. Уникальная экосистема термальных источников Очамчырского района является одним из популярнейших направлений туризма в Республике Абхазия. Многочисленные гости нашей страны, да и жители Абхазии отдыхают и проводят оздоровительные процедуры в с. Кындыг и Тоумыш.

По указанию министра ВД Дмитрия Дбар в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, а так же предупреждения и пресечения возможных правонарушений в данных курортных районах готовится к открытию опорный пункт милиции.

Первый заместитель министра ВД Руслан Ажиба в сопровождении начальника отдела внутренних дел по Очамчырскому району и представители районной Администрации посетили действующие и готовящиеся к работе курортные объекты в с. Кындыг и Тоумыш. На сегодняшний день практически все места пребывания отдыхающих оснащены системами видеонаблюдения, так же были осмотрены условия обеспечения безопасности пребывания туристов в общественных местах и дорожная инфраструктура между объектами отдыха и жилым сектором.

Как уточнил полковник Ажиба, комплектация сотрудников опорного пункта милиции осуществляется личным составом ОВД по Очамчырскому району, при возникновении служебной необходимости, число сотрудников милиции на данном объекте может быть увеличено за счет командирования сотрудников из других отделов внутренних дел.

Уже в ближайшее время к исполнению своих служебных обязанностей на новом объекте охраны правопорядка приступят участковые уполномоченные милиции общественной безопасности, посменно на круглосуточное дежурство заступают оперативные сотрудники, так же на опорный пункт выделено 2 служебных автомобиля патрульно-постовой службы. Экипажи ППСМ будут курсировать по установленным маршрутам, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность в курортных зонах.

С каждым годом растет число туристов, выбирающих для летнего отдыха Восточную часть Абхазии. Помимо группового туризма отдыхающие приезжают в этот район уже традиционно и семьями, поэтому растет популярность частного сектора. Открытие пункта милиции, безусловно, необходимое и важное событие. Теперь гражданам будет проще решить проблемные вопросы, а сотрудники милиции всегда готовы оказать необходимую помощь и поддержку гостям и жителям района.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 14 мая 2021 12:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТУРИСТКИ НАЙДЕНЫ МЭР СТОЛИЦЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.