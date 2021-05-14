В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ

По указанию министра ВД Дмитрия Дбар в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, а так же предупреждения и пресечения возможных правонарушений в данных курортных районах готовится к открытию опорный пункт милиции.

Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. Уникальная экосистема термальных источников Очамчырского района является одним из популярнейших направлений туризма в Республике Абхазия. Многочисленные гости нашей страны, да и жители Абхазии отдыхают и проводят оздоровительные процедуры в с. Кындыг и Тоумыш.

Первый заместитель министра ВД Руслан Ажиба в сопровождении начальника отдела внутренних дел по Очамчырскому району и представители районной Администрации посетили действующие и готовящиеся к работе курортные объекты в с. Кындыг и Тоумыш. На сегодняшний день практически все места пребывания отдыхающих оснащены системами видеонаблюдения, так же были осмотрены условия обеспечения безопасности пребывания туристов в общественных местах и дорожная инфраструктура между объектами отдыха и жилым сектором.

Как уточнил полковник Ажиба, комплектация сотрудников опорного пункта милиции осуществляется личным составом ОВД по Очамчырскому району, при возникновении служебной необходимости, число сотрудников милиции на данном объекте может быть увеличено за счет командирования сотрудников из других отделов внутренних дел.

Уже в ближайшее время к исполнению своих служебных обязанностей на новом объекте охраны правопорядка приступят участковые уполномоченные милиции общественной безопасности, посменно на круглосуточное дежурство заступают оперативные сотрудники, так же на опорный пункт выделено 2 служебных автомобиля патрульно-постовой службы. Экипажи ППСМ будут курсировать по установленным маршрутам, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность в курортных зонах.

С каждым годом растет число туристов, выбирающих для летнего отдыха Восточную часть Абхазии. Помимо группового туризма отдыхающие приезжают в этот район уже традиционно и семьями, поэтому растет популярность частного сектора. Открытие пункта милиции, безусловно, необходимое и важное событие. Теперь гражданам будет проще решить проблемные вопросы, а сотрудники милиции всегда готовы оказать необходимую помощь и поддержку гостям и жителям района.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.