МЭР СТОЛИЦЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба посетил городскую поликлинику №1, в которой проводится вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Пока это единственное место проведения вакцинации в Сухуме. Со следующего понедельника откроется еще один пункт в Синопе.

Процесс вакцинации стартовал во вторник, уже привиты 30 человек. Каждый день принимают по 15 человек, заранее записавшихся на процедуру.

Как рассказала главврач, накануне обзваниваются люди из списка, после того, как они подтвердят свой приход, привозят обозначенное количество вакцин. Каждому пациенту уделяется по полчаса времени. Кроме уточнения анамнеза и состояния вакцинируемого на первичном осмотре, заполнения анкет и введения самой вакцины, медработники еще некоторое время не отпускают пациента, наблюдают за ним, выявятся ли у него какие-либо побочные реакции.

Всем привитым раздаются памятки с рекомендациями. Лиана Ампар отметила, что наблюдается активность и большой спрос на вакцинацию.

«Мы с вами обсудили, в каком порядке вы работаете, какое количество людей способна поликлиника пропустить. Следует и дальше придерживаться этого графика. Чтобы каждый знал, когда и в какое время ему приходить в поликлинику. Приоритет определен, и не нами, Правительством. В первую очередь вакцинируются медработники», – сказал мэр.

Беслан Эшба осмотрел кабинеты, которые функционируют в поликлинике – рентген-кабинет, УЗИ и БТИ.

В Кабинете БТИ – бюро телесного осмотра, ведется учет тех, кто ежегодно проходит медицинский осмотр для получения медкнижек – это учителя, работники пищеблоков, мигранты и другие. В картотеке БТИ зарегистрировано чуть больше 2 тысяч человек. Беслан Эшба обратил внимание на то, что это очень мало для Сухума.

«Две тысячи по городу – это очень мало контроля. Наверное, надо уведомления сделать предприятиям, чтобы все их сотрудники проходили медосмотры», – заметил он.

Заведующая кабинетом медосмотров Вера Казарян рассказала, что каждый год отчитывается перед вышестоящей инстанцией, фиксирует злостных нарушителей пофамильно, которые не проходят периодический медосмотр. Эти списки направляются в СЭС, чтобы уже они принимали меры.

Беслан Эшба отметил, что если в Управление здравоохранения столицы направят такую информацию, Администрация и со своей стороны окажет содействие.

Побывал мэр и в кабинете УЗИ. В связи с перебоями в электроэнергии недавно сгорел один из датчиков аппарата УЗИ. Администрация города возьмет на себя расходы по приобретению нового датчика.

Заместитель главы города Астамур Ашуба, который курирует медучреждения Сухума, осведомлен о проблемах поликлиники по хозяйственной части. Столичной администрацией рассматривается возможность обустройства стояночных мест возле поликлиники. В данное время подъезжающие паркуются на тротуаре, усложняя передвижение пешеходам. И сейчас в мэрии обсуждаются пути решения этого вопроса. Также обсуждались вопросы, связанные с беспрепятственным водоснабжением и автономным электроснабжением, а также вопрос обустройства самой поликлиники, ремонта внутренних помещений, фасада и забора.

В ожидании капитальных строительных работ, коллектив поликлиники поддерживает порядок на прилегающей территории.

Сегодня же мэр Беслан Эшба побывал в Инфекционной больнице Сухума, где проходят лечение диагнозом ковид-19. С ознакомительным визитом туда приехал новый министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Глава столичной администрации рассказал, что сделано в больнице для оказания помощи больным.

«В больнице функционирует реанимационное отделение. Необходимые для тяжелых больных препараты берем в Минздраве. Все остальное обеспечивает Управление здравоохранения Администрации Сухума. Если что-то надо еще дополнительно, подскажите, мы готовы встать рядом», – сказал Беслан Эшба.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил мэра за проделанную работу, отметив, что собирается пообщаться с главами районов, где проводится лечение ковид-больных.

«В такое время мы все должны быть вместе. Собираюсь с инспекционными поездками по всем медицинским учреждениям страны. Планирую зайти во все лечебные учреждения, где есть красная зона, и пообщаться с больными. Также пообщаюсь с главами районов, чтобы решать существующие проблемы. Спасибо вам, что вы с нами. Мы сейчас зайдем и ознакомимся», – сказал Эдуард Бутба.Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Об этом сообщает сайт столицы.