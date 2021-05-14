 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021

ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ

Астамур Тания, политолог Прошлогоднее обострение армяно-азербайджанского конфликта, приведшее к значительному изменению геополитической ситуации в восточной…
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ
апреля 14 2021
ЧЕРКЕССКИЙ ВОПРОС ДЛЯ РОССИИ: ПОРА СКАЗАТЬ ВСЮ ПРАВДУ О ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ

В мире

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021

ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

Черногория объявила об открытии границ для российских туристов без ограничений. Об этом сообщил в своем Twitter министр финансов популярной европейской…
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ
апреля 07 2021
РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРЕДОСТЕРЕГ ОТ ТУРЦИИ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МЭР СТОЛИЦЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

Новости Пятница, 14 мая 2021 12:43
Оцените материал
(0 голосов)
МЭР СТОЛИЦЫ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ РЯД МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА

Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба посетил городскую поликлинику №1, в которой проводится вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Пока это единственное место проведения вакцинации в Сухуме. Со следующего понедельника откроется еще один пункт в Синопе.

На первом этаже поликлиники оборудованы отдельные кабинеты для вакцинации. Беслан Эшба с заместителем Астамуром Ашуба осмотрели помещения.

Главврач сухумской городской поликлиники Лиана Ампар рассказала, как проходит прием граждан.

Процесс вакцинации стартовал во вторник, уже привиты 30 человек. Каждый день принимают по 15 человек, заранее записавшихся на процедуру.

Как рассказала главврач, накануне обзваниваются люди из списка, после того, как они подтвердят свой приход, привозят обозначенное количество вакцин. Каждому пациенту уделяется по полчаса времени. Кроме уточнения анамнеза и состояния вакцинируемого на первичном осмотре, заполнения анкет и введения самой вакцины, медработники еще некоторое время не отпускают пациента, наблюдают за ним, выявятся ли у него какие-либо побочные реакции.

Всем привитым раздаются памятки с рекомендациями. Лиана Ампар отметила, что наблюдается активность и большой спрос на вакцинацию.

«Мы с вами обсудили, в каком порядке вы работаете, какое количество людей способна поликлиника пропустить. Следует и дальше придерживаться этого графика. Чтобы каждый знал, когда и в какое время ему приходить в поликлинику. Приоритет определен, и не нами, Правительством. В первую очередь вакцинируются медработники», – сказал мэр.

Беслан Эшба осмотрел кабинеты, которые функционируют в поликлинике – рентген-кабинет, УЗИ и БТИ.

В Кабинете БТИ – бюро телесного осмотра, ведется учет тех, кто ежегодно проходит медицинский осмотр для получения медкнижек – это учителя, работники пищеблоков, мигранты и другие. В картотеке БТИ зарегистрировано чуть больше 2 тысяч человек. Беслан Эшба обратил внимание на то, что это очень мало для Сухума.

«Две тысячи по городу – это очень мало контроля. Наверное, надо уведомления сделать предприятиям, чтобы все их сотрудники проходили медосмотры», – заметил он.

Заведующая кабинетом медосмотров Вера Казарян рассказала, что каждый год отчитывается перед вышестоящей инстанцией, фиксирует злостных нарушителей пофамильно, которые не проходят периодический медосмотр. Эти списки направляются в СЭС, чтобы уже они принимали меры.

Беслан Эшба отметил, что если в Управление здравоохранения столицы направят такую информацию, Администрация и со своей стороны окажет содействие.

Побывал мэр и в кабинете УЗИ. В связи с перебоями в электроэнергии недавно сгорел один из датчиков аппарата УЗИ. Администрация города возьмет на себя расходы по приобретению нового датчика.

Заместитель главы города Астамур Ашуба, который курирует медучреждения Сухума, осведомлен о проблемах поликлиники по хозяйственной части. Столичной администрацией рассматривается возможность обустройства стояночных мест возле поликлиники. В данное время подъезжающие паркуются на тротуаре, усложняя передвижение пешеходам. И сейчас в мэрии обсуждаются пути решения этого вопроса. Также обсуждались вопросы, связанные с беспрепятственным водоснабжением и автономным электроснабжением, а также вопрос обустройства самой поликлиники, ремонта внутренних помещений, фасада и забора.

В ожидании капитальных строительных работ, коллектив поликлиники поддерживает порядок на прилегающей территории.

Сегодня же мэр Беслан Эшба побывал в Инфекционной больнице Сухума, где проходят лечение диагнозом ковид-19. С ознакомительным визитом туда приехал новый министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Глава столичной администрации рассказал, что сделано в больнице для оказания помощи больным.

«В больнице функционирует реанимационное отделение. Необходимые для тяжелых больных препараты берем в Минздраве. Все остальное обеспечивает Управление здравоохранения Администрации Сухума. Если что-то надо еще дополнительно, подскажите, мы готовы встать рядом», – сказал Беслан Эшба.

Министр здравоохранения Эдуард Бутба поблагодарил мэра за проделанную работу, отметив, что собирается пообщаться с главами районов, где проводится лечение ковид-больных.

«В такое время мы все должны быть вместе. Собираюсь с инспекционными поездками по всем медицинским учреждениям страны. Планирую зайти во все лечебные учреждения, где есть красная зона, и пообщаться с больными. Также пообщаюсь с главами районов, чтобы решать существующие проблемы. Спасибо вам, что вы с нами. Мы сейчас зайдем и ознакомимся», – сказал Эдуард Бутба.Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 14 мая 2021 12:44

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ ОПОРНЫЙ ПУНКТ МИЛИЦИИ НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕМЬЕРА ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ НАЦБАНКА ЗА 2020 ГОД И 5 МЕСЯЦЕВ 2021 »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.