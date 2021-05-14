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Абхазия Информ

НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕМЬЕРА ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ НАЦБАНКА ЗА 2020 ГОД И 5 МЕСЯЦЕВ 2021

Новости Пятница, 14 мая 2021 12:49
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НА СОВЕЩАНИИ У ПРЕМЬЕРА ОБСУДИЛИ ИТОГИ РАБОТЫ НАЦБАНКА ЗА 2020 ГОД И 5 МЕСЯЦЕВ 2021

Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр в ходе рабочего совещания заслушал отчёт председателя Национального банка Республики Абхазия Беслана Барателиа о влиянии ограничительных мер на состояние банковской сферы в 2020 году, а также о некоторых итогах работы банка-регулятора за 5 месяцев 2021 года. 

Барателиа отметил, что говоря о денежном движении, в Абхазию в 2020-м году поступило на 2,2 млрд. рублей больше чем в предыдущем.

«На фоне распространения коронавируса и ограничений, связанных с ним, в банковском секторе пришлось прибегать к непопулярным методам управления для того, чтобы избежать шоковых последствий. В течение 2020 года образовывался провал, который удалось сгладить к концу года. Сальдо денежных потоков от текущих операций к концу 2020-го составило 2 млрд. 219 млн. рублей», - отметил Барателиа.

По данным главы банка, отток капитала в 2020-м составил 29,9 млрд. рублей, а приток – 32 млрд.

Что касается текущего года, в январе 2021 зарегистрирован «традиционный» минус показателей притока, а в следующих за ним трёх месяцах был прирост притока денежных средств в общей сложности около 800 млн. рублей.

Он также констатировал, что значительно увеличился объём безналичных операций в Абхазии. По примерным данным, в 4-5 раз:

«Картами банков России за последние две недели оплачено операций на среднюю сумму в сутки – 40 млн. рублей. Такие показатели обычно наблюдаются только в пик курортного сезона. Это, безусловно, увеличивает прозрачность доходов наших предпринимателей».

Премьер-министр затронул также тему работы отделений Сбербанков Абхазии, обслуживающих пенсионеров.

Согласно докладу, очередей в отделениях не наблюдается, Сбербанк обслуживает около 3 тыс. пенсионеров в день.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 14 мая 2021 12:54

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