МУЗЕЙ ДЕНЕГ БАНКА АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме открылся новый объект культуры – Музей денег Банка Абхазии. Его открытие приурочено ко дню рождения Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. На открытии музея денег Банка Абхазии присутствовали президент РА Аслан Бжания, Полномочный Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин, первый вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, Секретарь Совета Безопасности РА (историк-нумизмат) Сергей Шамба, глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба и другие.