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Абхазия Информ

МУЗЕЙ ДЕНЕГ БАНКА АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Новости Пятница, 14 мая 2021 19:33
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МУЗЕЙ ДЕНЕГ БАНКА АБХАЗИИ ОТКРЫЛСЯ ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. В Сухуме открылся новый объект культуры – Музей денег Банка Абхазии. Его открытие приурочено ко дню рождения Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

На открытии музея денег Банка Абхазии присутствовали президент РА Аслан Бжания, Полномочный Посол РФ в Абхазии Алексей Двинянин, первый вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, Секретарь Совета Безопасности РА (историк-нумизмат) Сергей Шамба, глава Администрации г. Сухум Беслан Эшба и другие.

Оригинальное здание в центре города с античным логотипом на фасаде еще до официального открытия стало популярным местом для фотосессий.

Проект здания выполнила архитектор Кама Кация, внутренний дизайн музея принадлежит Марине Айба.

Как уточнил Абхазия-Информ директор музея, историк и нумизмат Астамур Тания, логотипом музея стала гемидрахма. Это монета была в массовом обращении с начала 4 века д. н. эры на территории Колхиды.

«Символ для логотипа был выбран потому, что это наиболее ранняя и наиболее характерная монета, относящаяся к нашему региону. Здесь в обороте было много монет из других стран, но локализация этой монеты в этих местах наиболее активна», – уточнил Астамур Тания.

Несмотря на то, что эксперты считают достаточно репрезентативным уже имеющийся фонд музея, пополнение запасников новыми историческими экспонатами в виде монет и денежных знаков будет продолжаться.

Представленные здесь деньги, относятся к различным историческим периодам монетного обращения на территории Абхазии, с V века до н.э. до наших дней. Историки отмечают, что монетное обращение на территории Абхазии возникло очень рано, поскольку было выгодное географическое расположение – близость развитых центров того времени и богатство природными ресурсами.

Самый полный экскурс по новейшей истории денег Абхазии, монеты Банка Абхазии, уже снискали значительный интерес у зарубежных коллекционеров.  

Помимо экспозиций античного и средневекового периода, а также денег периода Российской империи, в экспозиции представлены сохранившиеся денежные суррогаты (боны). Они печатались на территории Абхазии.

«В Абхазии самые интересные периоды – это всегда периоды потрясений. После революции 1917 года, когда произошел развал Российской империи и следовательно ее финансовой системы, происходила очень бурная инфляция, рынок не успевал насыщать деньгами, цены росли, был большой разменный кризис. Он был характерен для всей территории бывшей Российской империи и для Абхазии тоже. В этой связи многие частные организации, промышленные кооперативы, кинотеатры, разные этнические общины, Сухумская церковь, выпускали свои денежные суррогаты. Эти деньги обращались в узком кругу. В качестве средства платы бонами расплачивались, особенно в Сухуме, как центре активной экономической деятельности. К примеру, в Гагре печатались три разновидности бон. Две – Гагрской городской управой и другую печатал   Гагрский совет крестьянских и рабочих депутатов. Гагрские боны предназначалась для обращения и на территории Гудауты. Пока не найдены боны Очамчиры. Есть исторические источники о том, что очамчырские боны были, но в коллекции музея их пока нет», – рассказал Астамур Тания.

«Я уверен, что музей истории денег станет еще одной достопримечательностью Сухума», – сказал Абхазия-Информ журналист и коллекционер Ибрагим Чкадуа. Он также является одним из инициаторов создания этого уникального учреждения культуры.

«Музей станет площадкой и для развития научной деятельности, здесь будут проводится спецкурсы для студентов, научные конференции. Это будет открытая площадка для всех увлеченных людей», – сказал Абхазия-Информ председатель Банка Абхазии Беслан Барателия.

Он подчеркнул, что в последнее время банк страны активно занимается популяризацией нумизматической деятельности банка Абхазии. Нацбанк участвует в ряде международных выставок, конференциях. Идея создания была впервые озвучена два года назад.

«Мы хотели, чтобы в Абхазии появилась площадка, где были бы представлены все монеты, лимитированные банком республики. Изначально задумка была такая, но потом появилась идея расширить эту площадку и представить на ней не только современные апсары, но и все деньги, которые имели хождение на территории нашей страны с древнейших времен. На самом деле это большое событие, которое является тоже элементом нашего независимого государства, свидетельством богатой истории страны», – отметил Беслан Барателия.

Музей работает ежедневно с 11:00 – до 18:00, кроме понедельника, как для экскурсий, так и для отдельных посетителей. В музее есть экскурсоводы на русском, абхазском, английском, итальянском языках.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 14 мая 2021 19:36

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