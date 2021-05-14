XXXIV КОНФЕРЕНЦИЯ ЮЖНО-РОССИЙСКОЙ ПАРЛАМЕНТСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЗАВЕРШИЛА СВОЮ РАБОТУ

В рамках XXXIV Конференции ЮРПА вместе работали депутаты 10 субъектов Российской Федерации и Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия. Парламент Республики Абхазия представляли Гиви Кварчия – глава делегации, Астамур Тарба, Каха Пертая и Вадим Бжания.

Сегодня в Волгограде под председательством главы Волгоградской областной Думы, председателя ЮРПА Александра Блошкина состоялось заключительное пленарное заседание XXXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Делегатами форума было рассмотрено и одобрено 75 нормотворческих предложений, подготовленных законодателями парламентов, входящих в состав ЮРПА.

Сегодня в Волгограде под председательством главы Волгоградской областной Думы, председателя ЮРПА Александра Блошкина состоялось заключительное пленарное заседание XXXIV Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Делегатами форума было рассмотрено и одобрено 75 нормотворческих предложений, подготовленных законодателями парламентов, входящих в состав ЮРПА.

Как сообщается на сайте Волгоградской областной Думы, состоявшийся форум принял обращения к федеральным органам власти по целому ряду вопросов, актуальных для россиян. Инициированы корректировки законов, нацеленные на усиление социальной поддержки, медицинского обеспечения граждан, стимулирование экономической деятельности, активизации общественной жизни и местного самоуправления, укрепление стабильности в бюджетно-финансовой сфере.

Александр Блошкин подвел итоги Конференции. В своем выступлении он отметил, что прошедшая Конференция запомнится насыщенной повесткой и рядом очень важных решений.

Он подчеркнул: «Особое внимание было уделено совместной инициативе ростовских и волгоградских парламентариев о разработке федеральной программы по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. От решения этого вопроса зависит социальное и экономическое благополучие сразу нескольких регионов. Коллеги нас поддержали – и теперь есть все основания рассчитывать, что общее мнение Южно-Российской Парламентской Ассоциации будет услышано руководством страны».

Перед участниками Конференции также выступил председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. Выступая перед собравшимися, он выразил заинтересованность и готовность сообща работать над решением ключевых для Юга России задач.

На форуме также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Волгоградской областной Думой и Законодательным собранием города Севастополя.

Александр Блошкин поблагодарил депутатов за плодотворную работу и вручил представителям участвовавших в Конференции делегаций почетные грамоты.

В завершении он сказал: «Современный мир быстро меняется. В соответствии с велением времени обновляется и правовое поле. В такой ситуации, безусловно, повышается роль межпарламентского сотрудничества, как инструмента укрепления и дальнейшего развития нашей страны. А значит, и взаимодействие в рамках ЮРПА будет только расширяться».

Об этом сообщает пресс-служба Парламента Абхазии.