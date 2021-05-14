ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 225 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19

Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 216 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 38 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 52 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 18, в Ткурчалской ЦРБ – 4 пациента.