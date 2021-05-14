ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 225 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЕВ ОТ COVID-19
Сухум. 14 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 216 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 38 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 52 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 21 человек, состояние здоровья 17 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 6 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 18, в Ткурчалской ЦРБ – 4 пациента.
В Сухумской инфекционной больнице умерла пациентка 1945 года рождения. Женщина поступила в медучреждение 11 апреля, но несмотря на всю оказанную помощь скончалась 13 мая. У пациентки была выявлена новая коронавирусная инфекция.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 14984 человека. Зарегистрировано 225 летальных случаев. Выздоровели 13907 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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