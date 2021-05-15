УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ РАЗБОЙНОГО НАПАДЕНИЯ НА ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ПЕРЕДАНО В СУД

Преступление имело место вечером 29 ноября 2020 года. Как ранее сообщалось, сигнал о происшествии поступил в дежурную часть ОВД по Гулрыпшскому району.

Сухум. 15 мая 2021. Абхазия-Информ. Окончено расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на гостиничный комплекс парк-отель «Лето» в с. Мачара и направлено для принятия законного решения в суд Гулрыпшского района с обвинительным заключением в отношении четырех граждан.

Выездом следственно-оперативной группы на место происшествия было установлено, что примерно в 19 часов 30 минут, шестеро неустановленных лиц на тот момент лиц, прикрыв лица масками, вооруженные незаконно приобретенным, носимым и хранимым огнестрельным оружием - пистолетом и автоматом, прибыли на автомобиле к гостиничному комплексу парк-отеля «Лето», незаконно проникли на территорию отеля и под угрозой применения насилия, опасного для жизни в отношении охранников данного объекта, удерживали последних в одном из служебных помещений. Продолжая реализовывать свой преступный умысел, злоумышленники проникли на RECEPTION, завладели ключами от гостевых номеров и служебных помещений, откуда похитили гостиничную утварь, телевизионную и бытовую технику, в ходе нападения преступники сняли и забрали с собой видеорегистратор, к которому были подключены видеокамеры наружного наблюдения. Из комнаты, где проживали охранники гостиничного комплекса, были похищены денежные средства, автозапчасти, а так же женская одежда и принадлежности. После чего, перебросив похищенные предметы через забор и погрузив в автомобиль, преступники скрылись с места преступления.

30 ноября 2021 года СГ ОВД по Гулрыпшскому району по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 и п «б» ч. 4 ст. 159 УК РА. Общий ущерб потерпевшим составил 721 000 рублей.

В результате проведённых неотложных следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий 01 декабря 2020 года был установлен круг лиц, причастных к данному разбойному нападению.

В ходе реализации разрабатываемой оперативной информации сотрудники уголовного розыска установили место нахождения представлявших оперативный интерес по данному уголовному делу лиц и уже 3 декабря в г. Сухум по ул. Введенского у дома №7, при попытки к бегству был задержан первый подозреваемый в совершении разбойного нападения Джинджолия Беслана Колиевича, 1996 г.р., на месте задержания Джинджолия изъято часть похищенного, а именно два телевизора, которые последний пытался реализовать третьему лицу.

При осмотре жилища гражданина Геджуа Владислава Вячеславовича, 1993 г.р., по тому же адресу, в подсобном помещении был обнаружен и изъят еще один похищенный телевизор. Причастность последнего к совершению разбойного нападения уже была установлена в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий.

В гаражном помещении по ул. Введенского, принадлежащем гражданину Кварчия были изъяты 6 телевизоров, а так же бытовая техника, похищенная в результате разбойного нападения. Кварчия Алхас Тимурович, 1996 г.р. задержан сотрудниками УУР МВД РА, ОУР УВД по г. Сухум и ОУР ОВД по Гулрыпшскому району так же 3 декабря 2020 года.

В тот же день в г. Сухум по ул. Академика Марра оперативники задержали третьего подозреваемого – Хурхумал Гизо Зауриевича 1982 г.р, при осмотре автомобиля которого было обнаружено и изъято одно из похищенных ТВ-устройств.

В ходе предварительного следствия была установлена личность ещё одного подозреваемого Сангулия Беслана Дауровича. при проведении обыска по месту жительства последнего, изъяты шприцы с наркотическим средством «метадон», а так же «марихуана», также во дворе дома был обнаружен и изъят автомобиль марки «БМВ» (по версии предварительного следствия, данный автомобиль использовался в качестве средства передвижения, а также перемещения похищенных в ходе разбойного нападения предметов).

Причастность к совершении разбойного нападения установлена и в отношении Пачулия Алхаса Ревазовича, 2001 г.р, ранее задержанного за незаконное хранение наркотического вещества. При обследовании принадлежащего последнему автотранспортного средства сотрудниками уголовного розыска было обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана» в крупном размере. Автомобиль марки «Toyota Celsior», принадлежащий Пачулия, изъят и признан вещественным доказательством так же по уголовного дела по факту разбойного нападения, как средство перемещения при совершении данного преступления.

Геджуа Владислан Вячеслвович 1993 г.р. и Сангулия Беслан Даурович 1981 г.р. скрываются от органов предварительного следствия. В настоящее время в отношении них в отдельное производство выделено уголовное дело, объявлен розыск обвиняемых.

Изъятые в ходе следственно-оперативных мероприятий предметы были опознаны потерпевшим и признаны вещественными доказательствами.

Граждане Джинджолия Беслан Колиевич, Хурхумал Гизо Зауриевич, Кварчия Алхас Тимурович и Пачулия АлхасРевазович обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 217 и п «б» ч. 4 ст. 159 УК РА – незаконные приобретение, перевозка, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов и разбойное нападение с целью хищения чужого имущества с угрозой применения насилия, опасной для жизни и здоровья, совершенное в особо крупном размере. Алхасу Пачулия так же вменяется незаконные приобретение, перевозка, хранение без цели сбыта наркотического вещества в крупном размере.

Расследование проведено следственной группой ОВД по Гулрыпшскому району.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.