ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сухум. 15 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 176 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 22 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.