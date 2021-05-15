ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
Сухум. 15 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 176 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 22 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 28 человек, состояние здоровья 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ 14 мая скончалась пациентка 1939 г.р.
В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 5 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 17, в Ткурчалской ЦРБ – 4 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15006 человек.
Зарегистрировано 226 летальных случаев. Выздоровели 14025 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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