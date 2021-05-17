ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ В СИРИИ

В международном аэропорту Дамаска главу государства встречали - министр транспорта Зухейр Хазим , замминистра иностранных дел Айман Сусан и другие представители правительства Сирии.

Сухум. 17 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазии Аслан Бжания с официальным визитом прибыл в Сирийскую Арабскую Республику.

В состав официальной делегации Абхазии входят: спикер Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия Валерий Кварчия, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, первый Вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр иностранных дел Даур Кове, министр туризма Теймураз Хишба, посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба, депутаты – вице-спикер парламента Левон Галустян, Омар Джинджолия, Астамур Логуа, Илья Гуния и Рауль Лолуа, президент ТПП Абхазии Тамила Мерцхулава.

Программа официального визита начнается 17 мая. Запланированы встречи президента Абхазии Аслана Бжания с его сирийским коллегой Башаром Асадом и другими руководителями Сирийской Арабской Республики.

В ходе визита состоится первое заседание абхазо-сирийской межправительственной комиссии, встреча председателей парламентов Абхазии и Сирии Валерия Кварчия и Хаммуда Сабах.

Президент Абхазии встретится с абхазской диаспорой Сирии, посетит могилу генерала Уалида Амаршан, встретится с членами его семьи.

Запланирован ряд других встреч.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.