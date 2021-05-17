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Абхазия Информ

ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О СНЯТИИ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С COVID-19

Новости Понедельник, 17 мая 2021 10:29
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ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О СНЯТИИ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С COVID-19

Сухум. 17 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение «О мерах по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».

В документе говорится:

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 12 мая 2021 года:

1. Организацию и проведение в закрытых помещениях массовых мероприятий осуществлять в строгом соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения Республики Абхазия государственными санитарно-гигиеническими нормами и правилами, устанавливающими санитарно-эпидемиологические требования, направленные на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19 и регламентирующие деятельность предприятий (объектов) общественного питания, учреждений культуры и спорта.

2. Рекомендовать гражданам:

а) ношение средств индивидуальной защиты (медицинских масок) в общественных местах;

б) воздерживаться от посещения мест массового скопления людей.

3. Установить следующие общеобязательные требования:

1) в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров общественным транспортном и такси:

а) запретить перевозку пассажиров, не использующих средства индивидуальной защиты (медицинские маски);

б) запретить доступ к оказанию услуг по перевозке пассажиров водителям, не использующим средства индивидуальной защиты (медицинские маски);

в) местным администрациям обеспечить ежедневную профилактическую дезинфекцию салонов общественного транспорта.

2) в сфере торговой деятельности:

а) администрациям продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков в г. Сухум и районах Республики Абхазия еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию торговых объектов и прилегающих к ним территорий;

б) установить обязательное использование продавцами (работниками) средств индивидуальной защиты (медицинские маски и перчатки).

3) в сфере оказания услуг населению:

а) владельцам стационарных торговых объектов, автозаправочных станций, производственных и общественных зданий еженедельно (не менее одного раза в неделю) осуществлять профилактическую дезинфекцию помещений и прилегающих к ним территорий;

б) обязать работников организаций, работающих в сфере обслуживания, использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски).

4. Министерству просвещения и языковой политики Республики Абхазия и местным администрациям до завершения учебного года:

а) осуществлять мониторинг деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций на предмет соблюдения установленных санитарных правил и иных требований, направленных на предотвращение распространения на территории Республики Абхазия коронавирусной инфекции COVID-19;

б) постоянно обеспечивать подведомственные дошкольные и общеобразовательные организации средствами индивидуальной защиты (медицинские маски), средствами дезинфекции.

5. Министерству здравоохранения Республики Абхазия:

а) информировать население о порядке и условиях проведения вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19;

б) еженедельно информировать Президента Республики Абхазия и Кабинет Министров Республики Абхазия о результатах вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

6. Государственной санитарно-эпидемиологической службе Министерства здравоохранения Республики Абхазия при содействии Министерства внутренних дел Республики Абхазия и местных администраций обеспечить проведение проверок объектов санитарно-эпидемиологического надзора.

7. Определить ответственными:

– местные администрации совместно с Государственной санитарно- эпидемиологической службой Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пунктов 1, 3 настоящего Распоряжения;

– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия и местные администрации – по реализации пункта 4 настоящего Распоряжения;

– Министерство здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пункта 5 настоящего Распоряжения;

– Государственную санитарно-эпидемиологическую службу Министерства здравоохранения Республики Абхазия – по реализации пункта 6 настоящего Распоряжения.

8. Министерству внутренних дел Республики Абхазия в пределах компетенции содействовать ответственным органам, указанным в пункте 7 настоящего Распоряжения, в реализации требований, установленных настоящим Распоряжением.

9. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 17 мая 2021 10:32

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