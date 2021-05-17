ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

В турнире приняли участие более четырех тысяч спортсменов из разных регионов России, а также из Абхазии, Азербайджана и ДНР.

Сухум. 17 мая 2021. Абхазия-Информ. 13 по 15 мая 2021 г. в Барнауле проходил турнир по Косики каратэ «Кубок Евразия по боевым искусствам».

Нашу республику представляли воспитанники секции Косики каратэ МУ Администрации г. Сухум Управления по делам молодежи и спорта – Дмитрий Адлейба и Сандро Киут.

По итогам выступлений, первое место завоевал Дмитрий Адлейба, в возрастной категории 10-11 лет и весовой категории до 45 кг.

Сандро Киут в возрастной категории 10-11 лет и весовой категории до 35 кг, дошел до полуфинала, в котором уступил спортсмену из Барнаула.

Тренирует спортсменов Демис Адлейба.