ЗАНЯЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА
Сухум. 17 мая 2021. Абхазия-Информ. 13 по 15 мая 2021 г. в Барнауле проходил турнир по Косики каратэ «Кубок Евразия по боевым искусствам».
В турнире приняли участие более четырех тысяч спортсменов из разных регионов России, а также из Абхазии, Азербайджана и ДНР.
Нашу республику представляли воспитанники секции Косики каратэ МУ Администрации г. Сухум Управления по делам молодежи и спорта – Дмитрий Адлейба и Сандро Киут.
По итогам выступлений, первое место завоевал Дмитрий Адлейба, в возрастной категории 10-11 лет и весовой категории до 45 кг.
Сандро Киут в возрастной категории 10-11 лет и весовой категории до 35 кг, дошел до полуфинала, в котором уступил спортсмену из Барнаула.
Тренирует спортсменов Демис Адлейба.
Последнее от Super User
- КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ
- ПОДПИСАНО РАСПОРЯЖЕНИЕ О СНЯТИИ БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ СВЯЗАННЫХ С COVID-19
- ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ С ОФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ НАХОДИТСЯ В СИРИИ
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРЕВЫСИЛО 15 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК
- КОНСТАНТИН ОЗГАН ПОСМЕРТНО НАГРАЖДЕН ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША» I СТЕПЕНИ