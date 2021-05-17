КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АБХАЗИИ

Сухум. 17 мая 2021. Абхазия-Информ. Под председательством Генерального прокурора Республики Абхазия Адгура Агрба проведено Координационное совещание руководителей правоохранительных органов республики о совместной работе по обеспечению безопасности движения на дорогах, в том числе судебно-следственной и административной практики по делам и материалам, связанным с дорожно-транспортными происшествиями за 2019-2020г.г.

В совещании приняли участие: первый замгенпрокурора Д.Г. Квициния, замгенпрокурора Р.Л. Тыркба, замгенпрокурора – военный прокурор Р.Б. Тарба, члены Координационного совещания: председатель Службы государственной безопасности Р.В. Киут, министр внутренних дел Д.С. Дбар, первый зампредседателя ГТК А.М. Лабахуа, представители Государственной службы охраны и Государственной миграционной службы, начальники управлений Генеральной прокуратуры, прокурор города Сухум, прокуроры районов и специализированные прокуроры.

По итогам Координационного совещания подготовлен проект Постановления, который разослан членам Координационного совещания правоохранительных органов РА, с учетом замечаний и предложений.