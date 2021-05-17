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Абхазия Информ

ПОБЕДА В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ ГОРОДОВ ПОБРАТИМОВ

Новости Понедельник, 17 мая 2021 13:29
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ПОБЕДА В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ ГОРОДОВ ПОБРАТИМОВ

Cухум. 17 мая 2021. Абхазия-Информ. В рамках развития побратимских связей и дружеских отношений на интернет-портале: www.ChessKing.com 16 мая 2021г. состоялся командный шахматный турнир среди команд городов-побратимов Сухума с городами Архангельском, Ашдодом (Израиль), Портлендом (США), Джермуком (Армения), Слупском (Польша) и Эмденом (Германия).

От каждого города приняли участие по две команды из шести спортсменов среди взрослых и детей.

В детской категории команда Сухума заняла 1 место. Лучшие результаты показали юные сухумчане Богдан Турков, Нестор Багателия и Сарида Лаквитава.

Среди взрослых команда Сухума заняла 4 место.

Лучшие результаты показали Руслан Дзапшба, Тристан Кварацхелия и представитель «Россотрудничества» в РА Борис Накопия.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 17 мая 2021 13:47

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