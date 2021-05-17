ПОБЕДА В ШАХМАТНОМ ТУРНИРЕ ГОРОДОВ ПОБРАТИМОВ
Cухум. 17 мая 2021. Абхазия-Информ. В рамках развития побратимских связей и дружеских отношений на интернет-портале: www.ChessKing.com 16 мая 2021г. состоялся командный шахматный турнир среди команд городов-побратимов Сухума с городами Архангельском, Ашдодом (Израиль), Портлендом (США), Джермуком (Армения), Слупском (Польша) и Эмденом (Германия).
От каждого города приняли участие по две команды из шести спортсменов среди взрослых и детей.
В детской категории команда Сухума заняла 1 место. Лучшие результаты показали юные сухумчане Богдан Турков, Нестор Багателия и Сарида Лаквитава.
Среди взрослых команда Сухума заняла 4 место.
Лучшие результаты показали Руслан Дзапшба, Тристан Кварацхелия и представитель «Россотрудничества» в РА Борис Накопия.