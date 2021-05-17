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Абхазия Информ

СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ЮФО

Новости Понедельник, 17 мая 2021 13:45
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СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ЮФО

Cухум. 17 мая 2021. Абхазия-Информ. С 15 по 16 мая в г.Сочи (пос.Лоо) прошло Первенство Южного Федерального Округа по каратэ Кёкусинкай ( дисциплина Кёкусин-кан) среди юношей и девушек от 12 до 15 лет, юниоров и юниорок от 16 до 17 лет.

В рамках Первенства прошёл и детский турнир по Кёкусинкай «Открытый татами», для спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет.

В первенстве приняли участие 250 юных бойцов из Республики Адыгеи, Республики Крым, Астраханской области, Краснодарского края, Ростовской области, Ставропольского края, Ямало-Ненецкого АО и Республики Абхазия.

Сухум представлял воспитанник секции каратэ Управления по делам молодежи и спорта Администрации города Возба Леон.

Наш спортсмен завоевал 1-е место и стал чемпионом ЮФО.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 17 мая 2021 13:47

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