СТАЛ ЧЕМПИОНОМ ЮФО

Cухум. 17 мая 2021. Абхазия-Информ. С 15 по 16 мая в г.Сочи (пос.Лоо) прошло Первенство Южного Федерального Округа по каратэ Кёкусинкай ( дисциплина Кёкусин-кан) среди юношей и девушек от 12 до 15 лет, юниоров и юниорок от 16 до 17 лет.

В рамках Первенства прошёл и детский турнир по Кёкусинкай «Открытый татами», для спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет.