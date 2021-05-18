ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВОЗЛОЖИЛ ВЕНОК В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАЩИТНИКОВ СИРИИ

Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. С церемонии возложения венка к Могиле неизвестного солдата в Мемориальном комплексе в память о всех героях павших за Сирию, началась программа официального визита президента Абхазии Аслана Бжания в Сирийскую Арабскую Республику.

Глава государства и члены абхазской делегации почтили память сирийских воинов, отдавших жизни за свободу Родины в различные периоды истории.