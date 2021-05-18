ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВОЗЛОЖИЛ ВЕНОК В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАЩИТНИКОВ СИРИИ
Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. С церемонии возложения венка к Могиле неизвестного солдата в Мемориальном комплексе в память о всех героях павших за Сирию, началась программа официального визита президента Абхазии Аслана Бжания в Сирийскую Арабскую Республику.
Глава государства и члены абхазской делегации почтили память сирийских воинов, отдавших жизни за свободу Родины в различные периоды истории.
В честь визита президента Абхазии у Мемориала был выстроен почетный караул Вооруженных сил Сирии, которыми руководил командующий южным военным округом Вооруженных сил Сирии.
Здесь же расположен военно-исторический музей. Для абхазской делегации провели экскурсию по музею. Аслан Бжания оставил запись в книге для почетных гостей.
«Многоуважаемый народ Сирии. Восхищаюсь вашим героизмом в борьбе за свободу Родины. Желаю вам мира и стабильности. Желаю благоденствия вашей стране. Спасибо вам», – написал президент Абхазии.
Об этом сообщает сайт главы государства.