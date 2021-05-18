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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВОЗЛОЖИЛ ВЕНОК В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАЩИТНИКОВ СИРИИ

Новости Вторник, 18 мая 2021 11:41
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ ВОЗЛОЖИЛ ВЕНОК В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ ЗАЩИТНИКОВ СИРИИ

Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. С церемонии  возложения венка к Могиле неизвестного солдата  в Мемориальном комплексе  в память о всех героях павших за Сирию, началась программа официального визита президента Абхазии Аслана Бжания в Сирийскую Арабскую Республику.

Глава государства и члены  абхазской делегации почтили память сирийских воинов, отдавших жизни за свободу Родины в различные периоды истории.  

В честь визита президента Абхазии у Мемориала был выстроен почетный караул Вооруженных сил Сирии, которыми руководил командующий южным военным округом Вооруженных сил Сирии.

Здесь же расположен военно-исторический музей. Для абхазской делегации провели экскурсию по музею. Аслан Бжания оставил запись в книге для почетных гостей.
«Многоуважаемый народ Сирии. Восхищаюсь вашим героизмом в борьбе за свободу Родины. Желаю вам мира и стабильности. Желаю благоденствия вашей стране. Спасибо вам», – написал президент Абхазии.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 18 мая 2021 11:56

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