ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРОМ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШАРОМ АСАДОМ

Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. В официальной резиденции главы Сирийской Арабской Республики, во Дворце народа состоялась официальная встреча президентов Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики Аслана Бжания и Башара Аль-Асада. Глава Сирии встретил своего абхазского коллегу у въезда в дворцовый комплекс, почетный караул в честь приезда президента Абхазии прошелся торжественным маршем. Прозвучали государственные гимны двух государств и официальные приветствия.

Затем состоялись официальные переговоры президентов с участием делегации двух стран. С абхазской стороны в них приняли участие: спикер Народного Собрания Валерий Кварчия, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, министр иностранных дел Даур Кове, министр туризма Теймураз Хишба, посол Абхазии в Сирии Баграт Хутаба.



Приветствуя делегацию Абхазии президент Сирии Башар Аль-Асад сказал, что визит главы абхазского государства имеет большое значение для развития межгосударственных отношений. Он придаст новый импульс в деле сотрудничества Абхазии и Сирии в различных отраслях.



В ответной речи Аслан Бжания в частности отметил:



"Уважаемый, господин президент!

Прежде всего, хотел бы выразить Вам благодарность за теплый прием, за Ваше гостеприимство. Для меня и моих коллег, большая честь находиться на древней земле Сирии. Позвольте еще раз поздравить Вас и весь народ Сирийской Арабской Республики с праздником окончания священного месяца Рамадан - Ураза-Байрам, пожелать мира и благоденствия.

Сегодня мы с Вами встречаемся впервые , и потому хотел бы лично поблагодарить Вас за решение признать независимость Республики Абхазия и установить с ней дипломатические отношения. Это имеет для нас историческое значение. Уверен, что отношения между нашими странами будут крепнуть и успешно развиваться.

Мы внимательно следим за событиями, происходящими в Сирии. Восхищаемся Вашим личным мужеством, подвигом народа Сирии в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны.

Еще раз выражаю благодарность за теплый прием и уверен, что у меня и моих друзей этот визит оставит приятные впечатления".

Затем состоялась встреча президентов Аслана Бжания и Башара Асада в формате 1+1. Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. По итогам переговоров главы государств провели брифинг для представителей средств массовой информации.

«Я рад видеть делегацию Абхазии в Сирии. Визит господина президента наполнит содержанием подписанные межгосударственные соглашения. Визит открывает новые возможности для развития сотрудничества в области туризма, экономики, сельского хозяйства и так далее. В Сирии проживает большая абхазская и черкесская диаспора. Они являются достойными гражданами нашей страны, защищали ее свободу. Наличие диаспоры будет способствовать укреплению межкультурных связей. Сирия поддерживала и поддерживает народ Абхазии и его право на суверенитет и будет поддерживать в дальнейшем», – сказал Башар Асад.



В свою очередь Аслан Бжания в частности сказал:

«Благодарен Вам, господин президент, за приглашение и оказанный прием. Я искренне желаю народу Сирии мира и процветания. Восхищаюсь мужеством сирийского народа, вашим личным мужеством, господин президент, в отстаивании интересов свой Родины. Еще раз благодарю Вас за признание нашей независимости. Это открывает нам новые возможности. Мой визит призван тому, чтобы эти возможности реализовать на практике. Наша с вами встреча придаст новый импульс для развития отношений между нашими государствами.



От имени президента Сирийской Арабской Республики Башара Аль-Асада для абхазской делегации был дан официальный обед.



Вечером Глава государства и члены официальной делегации посетили древние христианские памятники архитектуры в старой части города Дамаска.

Об этом сообщает сайт главы государства.



