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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРОМ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШАРОМ АСАДОМ

Новости Вторник, 18 мая 2021 11:45
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ПРЕЗИДЕНТ АБХАЗИИ АСЛАН БЖАНИЯ ВСТРЕТИЛСЯ С ЛИДЕРОМ СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ БАШАРОМ АСАДОМ

Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. В официальной резиденции главы Сирийской Арабской Республики, во Дворце народа состоялась официальная встреча президентов Республики Абхазия и Сирийской Арабской Республики Аслана Бжания и Башара Аль-Асада.  

Глава Сирии встретил своего абхазского коллегу у въезда в дворцовый комплекс, почетный караул в честь приезда президента Абхазии прошелся торжественным маршем. Прозвучали государственные гимны двух государств и официальные приветствия. 

Затем состоялись официальные переговоры президентов с участием делегации двух стран. С абхазской стороны в них приняли участие: спикер Народного Собрания Валерий  Кварчия, руководитель Администрации президента Алхас Квициниа, первый вице-премьер, министр сельского хозяйства  Беслан Джопуа, вице-премьер, министр экономики  Кристина  Озган, министр иностранных дел Даур Кове,  министр туризма Теймураз Хишба, посол Абхазии в Сирии  Баграт  Хутаба. 

Приветствуя делегацию Абхазии президент Сирии Башар Аль-Асад сказал, что визит главы абхазского государства имеет большое значение для развития межгосударственных отношений. Он придаст новый импульс в деле сотрудничества Абхазии и Сирии в различных отраслях. 

В ответной речи  Аслан Бжания в частности отметил: 

"Уважаемый, господин президент!

Прежде всего, хотел бы выразить Вам благодарность за теплый прием, за Ваше гостеприимство.  Для меня и моих коллег, большая честь находиться на древней земле Сирии. Позвольте еще раз поздравить Вас и весь народ Сирийской Арабской Республики  с праздником окончания священного месяца Рамадан - Ураза-Байрам, пожелать мира и благоденствия. 

Сегодня мы   с Вами  встречаемся впервые , и потому хотел бы лично поблагодарить Вас  за решение признать независимость Республики Абхазия и установить с ней дипломатические отношения. Это имеет для нас историческое значение.  Уверен, что  отношения между нашими странами будут  крепнуть и успешно  развиваться. 

Мы внимательно следим за событиями, происходящими в Сирии. Восхищаемся Вашим личным мужеством, подвигом народа Сирии в борьбе за суверенитет и территориальную целостность страны.  

Еще раз выражаю благодарность за теплый прием и уверен, что  у меня и моих друзей этот визит оставит приятные впечатления". 

Затем состоялась встреча президентов Аслана Бжания и Башара Асада в формате 1+1.  Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.  По итогам переговоров главы государств провели брифинг для представителей средств массовой информации.

«Я рад видеть делегацию Абхазии в Сирии. Визит господина президента наполнит содержанием подписанные межгосударственные соглашения. Визит открывает новые возможности для развития сотрудничества в области туризма, экономики, сельского хозяйства и так далее. В Сирии проживает большая абхазская и черкесская диаспора. Они являются достойными гражданами нашей страны, защищали ее свободу. Наличие диаспоры будет способствовать укреплению межкультурных  связей. Сирия поддерживала и поддерживает народ Абхазии и   его право на суверенитет и будет поддерживать в дальнейшем», – сказал Башар Асад.

В свою очередь Аслан Бжания в частности сказал:

«Благодарен Вам, господин президент, за приглашение и оказанный прием. Я искренне желаю народу Сирии мира и процветания. Восхищаюсь мужеством сирийского народа, вашим личным мужеством, господин президент, в отстаивании интересов свой Родины. Еще раз благодарю Вас за признание нашей независимости. Это открывает нам новые возможности. Мой визит призван тому, чтобы эти возможности реализовать на практике. Наша с вами встреча придаст новый импульс для развития отношений между нашими государствами.

От имени президента Сирийской Арабской Республики Башара Аль-Асада для абхазской делегации был дан официальный обед. 

Вечером Глава государства и члены официальной делегации посетили древние христианские памятники архитектуры в старой части города Дамаска. 

Об этом сообщает сайт главы государства.


Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 18 мая 2021 11:58

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