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Абхазия Информ

РЯДОМ С ПАРКОМ СЛАВЫ ПОМЕНЯЮТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ

Новости Вторник, 18 мая 2021 12:47
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РЯДОМ С ПАРКОМ СЛАВЫ ПОМЕНЯЮТ ТРОТУАРНУЮ ПЛИТКУ

Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ.  В первых числах июня начнется укладка тротуарной плитки у парка Славы со стороны улиц Лакоба и Аидгылара. Об этом глава Администрации города Сухум Беслан Эшба рассказал журналисту Гарри Аристава в рамках передачи «АвтоРивьера».

Сегодня уже идут работы по подготовке тротуара к укладке новой плитки.

«Пока нужно демонтажные работы произвести, обыграть правильно деревья, потому что они возрастные, их корневая система поднимается очень высоко, нарушая целостность тротуарного покрытия. Это непростая работа, но с учетом того, что парк Славы – это честь и гордость, важное место для нас, переговорили в администрации и решили, что первое с чего нужно начать, именно этот парк. И вокруг него все будет в новой плитке», – сказал мэр.

Беслан Эшба заметил, что в столичной администрации понимают важность состояния тротуаров для горожан, которые являются пешеходами.

«Одна из главных проблем – это тротуары. Вопрос с их состоянием выходит на первый план. Дороги дорогами, так или иначе, мы их латаем, но тротуар невозможно взять и залатать, его надо сделать сразу. И мы занимаемся ими, исходя из имеющихся возможностей», – сказал глава Сухума.

Беслан Эшба напомнил, что за прошедший год многие тротуары улиц Сухума приведены в порядок. Так, на проспекте Леона, начиная с перекрестка Гулиа до самой Гумы, с двух сторон отреставрировали тротуары. Сейчас в планах тротуары у парка Славы, у российского Посольства, у 10-ой средней школы с двух сторон.

По словам мэра, там безобразный тротуар, учащиеся периодически падают, спотыкаясь. «Неприглядно все выглядело. И вниз еще по Леона к столичной администрации все попытались сделать.

«Еще остались какие-то островки, которые надо доделать. Поэтому этапами, понемножку приводим в порядок тротуары. Пусть никто не думает, что мы не понимаем наличие проблемы с тротуарами. Ее надо решать, но есть экстренные вещи, когда аварии коммуникаций, и ямочные ремонты хочется произвести, и разметки дорожные нанести, и конечно, с тротуарами решить вопрос», – сказал Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 18 мая 2021 12:52

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