В ДАМАСКЕ НАЧАЛА СВОЮ РАБОТУ АБХАЗО-СИРИЙСКАЯ МЕЖПРАВКОМИССИЯ

Позвольте поздравить нас всех с началом работы абхазо-сирийской межправительственной комиссии. Это имеет огромное значение для развития отношений между нашими государствами, которые имеют большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, таких как экономика, сельское хозяйство, туризм, наука, культура и спорт.

Уже подписано немало межгосударственных документов, базовым из которых является Договор о дружбе и сотрудничестве между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой. Сформирована абхазо-сирийская межправительственная комиссия, которая призвана наполнить конкретным содержанием достигнутые договоренности. Абхазская сторона заинтересована в развитии взаимовыгодного сотрудничества и готова активно включиться в работу. Мною даны необходимые поручения сопредседателю от абхазской стороны госпоже Озган и другим членам делегации. Уверен, что результаты работы межправкомиссии будут способствовать реализации конкретных взаимовыгодных проектов. Желаю участникам заседания плодотворной работы на благо народов Абхазии и Сирии.



Благодарю за внимание».



Далее комиссия приступила к работе. С абхазской стороны в ней приняли участие: вице-премьер, министр экономики Кристина Озган; вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа; министр туризма Теймураз Хишба, президент Торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава.



С сирийской стороны: министр экономики и внешней торговли Мухаммад Самер Аль-Халиль, министр туризма Мухаммад Мартини, министр транспорта Зухаир Хузайм, министр сельского хозяйства и аграрной реформы Мухаммад Хасан Катна, председатель комитета по планированию и международному сотрудничеству Имад Сабуни, директор Департамента Европы МИД Сирии Луай Фаллоух, директор Департамента сотрудничества с Европой в Комитете по планированию и международному сотрудничеству Тарик Аль-Джауабра, директор Департамента культурных связей Министерства высшего образования Акил Махфуд, директор Департамента защиты растений Министерства сельского хозяйства Ияд Мухаммад, директор Департамента культурных связей Министерства культуры Зиад Майман и начальник отдела внешних операций и корреспондентов Центрального банка Сирии Али Аль-Манла.



Участники Межправкомиссии детально обсудили практическую реализацию сотрудничества в сфере экономики, туризма и сельского хозяйства. По итогам работы комиссии были подписаны соглашения о сотрудничестве между министерствами экономиками Абхазии и Сирии и министерствами туризма двух стран. Подписи под документами поставили вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономики и внешней торговли Сирии Мухаммад Самер Аль Халиль, министр туризма Абхазии Теймураз Хишба и министр туризма Сирии Мухаммад Мартини.

Об этом сообщает пресс-служба президента РА.