В СУХУМСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ №3 ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА

«По нарастающей увеличивается количество человек, которые хотят прививаться. Сегодня мы открыли дополнительный пункт вакцинации, посмотрели готовность, как работает медперсонал, условия логистики и хранения вакцины. Все необходимые условия будут соблюдены, на всех этапах осуществляется контроль. Все мероприятия по вакцинации проходят строго в соответствии с перечнем требований», – сказал министр.

Он также отметил, что в первую очередь прививаются медицинские работники, затем работники социальной сферы, правоохранительных органов. Тем не менее, записаться на вакцинацию может любой желающий. В поликлинике составляют списки и вызывают пациентов на прививку.

Сегодня по списку вакцинацию пройдут первые 15 человек. Столько же доставлено в поликлинику и доз вакцин в специальном контейнере, с соблюдением всех требований по перевозке.

Вакцины со склада будут поступать ежедневно согласно потребностям медучреждения. Заявки на вакцину от населения поступают в регистратуру поликлиники, также организована «горячая линия» по которой можно записаться. Вакцинация будет проводиться ежедневно по будням в обычные часы работы поликлиники с 9:00 до 16:00.

«Мы создаем единый список. Заранее обзваниваем записавшихся, чтобы еще раз убедиться, что люди придут, поскольку количество поступающих вакцин будет основано на этих списках», – сказала главврач поликлиники.

Перед вакцинацией каждый человек проходит в кабинет, где его встречают главврач поликлиники Галина Горгунова, терапевт и медсестра. После проведения термометрии, измерения давления и сатурации, проводится опрос пациента, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний, врач заполняет анкету вакцинируемого. Также человеку называют дату, когда ему необходимо прийти повторно для введения второго компонента вакцины.

«Если у человека нет аллергических реакций, последние полгода он не болел ковидом и на данный момент нет заболеваний в острой форме любого характера, то прививка не противопоказана», – пояснила Горгунова.

После проведения самой процедуры вакцинации пациент должен провести полчаса в поликлинике, а затем может отправляться домой. После вакцинации медсестра предупреждает о стандартных ограничениях в течение трех дней – беречь место укола от контакта с водой, не переутомляться и не пребывать долго на солнце.

Ирина Кирюшина пришла на вакцинацию вместе с супругом, она уверена, что вакцинация поможет снизить число заболевших и призналась, что они давно ждали начала вакцинации.

«Мы хотели даже поехать привиться в Сочи, наш сын привился уже месяц назад. Когда начали проводить вакцинацию у нас, сразу записались. Общение, работа, начинается курортный сезон, поэтому мы и сделали прививку», – сказала Ирина. О самой вакцине рассказала куратор диагностики при Оперативном штабе по защите населения от коронавируса Алиса Матуа. Она отметила, что вакцина «Спутник-V» является двухкомпонентной и создана на основе вакцины от вируса Эбола.

«Еще пять лет назад Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи была создана вакцина от вируса Эбола, которая также состоит из аденовирусов 26-го и 5-го типов. В случае создания вакцины от ковид-19 вся платформа была взята из предыдущей вакцины, которая уже пять лет используется здравоохранением России и не только от вируса Эбола. Ни одного случая серьезных побочных эффектов от действия той вакцины зафиксировано не было, в связи с этим мы надеемся, что и вакцина «Спутник-V» не будет иметь серьезных побочных эффектов», – сказала Матуа.

Пункт вакцинации в синопской поликлинике стал вторым. До его открытия в Сухуме вакцинация проводилась только в городской поликлинике №1.



Об этом сообщает сайт столицы.