В СУХУМСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ №3 ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ПУНКТ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА
Сухум. 18 мая 2021. Абхазия-Информ. В Сухумской поликлинике №3 в Синопе заработал пункт вакцинации от коронавирусной инфекции. В поликлинику привезли первую партию вакцин «Спутник-V».
Посмотреть на работу еще одного пункта вакцинации приехал министр здравоохранения Эдуард Бутба.
«По нарастающей увеличивается количество человек, которые хотят прививаться. Сегодня мы открыли дополнительный пункт вакцинации, посмотрели готовность, как работает медперсонал, условия логистики и хранения вакцины. Все необходимые условия будут соблюдены, на всех этапах осуществляется контроль. Все мероприятия по вакцинации проходят строго в соответствии с перечнем требований», – сказал министр.
Он также отметил, что в первую очередь прививаются медицинские работники, затем работники социальной сферы, правоохранительных органов. Тем не менее, записаться на вакцинацию может любой желающий. В поликлинике составляют списки и вызывают пациентов на прививку.
Сегодня по списку вакцинацию пройдут первые 15 человек. Столько же доставлено в поликлинику и доз вакцин в специальном контейнере, с соблюдением всех требований по перевозке.
Вакцины со склада будут поступать ежедневно согласно потребностям медучреждения. Заявки на вакцину от населения поступают в регистратуру поликлиники, также организована «горячая линия» по которой можно записаться. Вакцинация будет проводиться ежедневно по будням в обычные часы работы поликлиники с 9:00 до 16:00.
«Мы создаем единый список. Заранее обзваниваем записавшихся, чтобы еще раз убедиться, что люди придут, поскольку количество поступающих вакцин будет основано на этих списках», – сказала главврач поликлиники.
Перед вакцинацией каждый человек проходит в кабинет, где его встречают главврач поликлиники Галина Горгунова, терапевт и медсестра. После проведения термометрии, измерения давления и сатурации, проводится опрос пациента, чтобы убедиться в отсутствии противопоказаний, врач заполняет анкету вакцинируемого. Также человеку называют дату, когда ему необходимо прийти повторно для введения второго компонента вакцины.
«Если у человека нет аллергических реакций, последние полгода он не болел ковидом и на данный момент нет заболеваний в острой форме любого характера, то прививка не противопоказана», – пояснила Горгунова.
После проведения самой процедуры вакцинации пациент должен провести полчаса в поликлинике, а затем может отправляться домой. После вакцинации медсестра предупреждает о стандартных ограничениях в течение трех дней – беречь место укола от контакта с водой, не переутомляться и не пребывать долго на солнце.
Ирина Кирюшина пришла на вакцинацию вместе с супругом, она уверена, что вакцинация поможет снизить число заболевших и призналась, что они давно ждали начала вакцинации.
«Мы хотели даже поехать привиться в Сочи, наш сын привился уже месяц назад. Когда начали проводить вакцинацию у нас, сразу записались. Общение, работа, начинается курортный сезон, поэтому мы и сделали прививку», – сказала Ирина. О самой вакцине рассказала куратор диагностики при Оперативном штабе по защите населения от коронавируса Алиса Матуа. Она отметила, что вакцина «Спутник-V» является двухкомпонентной и создана на основе вакцины от вируса Эбола.
«Еще пять лет назад Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи была создана вакцина от вируса Эбола, которая также состоит из аденовирусов 26-го и 5-го типов. В случае создания вакцины от ковид-19 вся платформа была взята из предыдущей вакцины, которая уже пять лет используется здравоохранением России и не только от вируса Эбола. Ни одного случая серьезных побочных эффектов от действия той вакцины зафиксировано не было, в связи с этим мы надеемся, что и вакцина «Спутник-V» не будет иметь серьезных побочных эффектов», – сказала Матуа.
Пункт вакцинации в синопской поликлинике стал вторым. До его открытия в Сухуме вакцинация проводилась только в городской поликлинике №1.
Об этом сообщает сайт столицы.
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