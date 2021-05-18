ИЗМЕНЕНА СХЕМА ДВИЖЕНИЯ ПО УЛИЦЕ ВОРОНОВА В СУХУМЕ
Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. На участке улицы Воронова от проспекта Аиааира до улицы Ардзинба установлено одностороннее движение. С улицы Ардзинба запрещен въезд на улицу Воронова.
Департамент по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации г. Сухум также информирует, что открыто сквозное автомобильное движение на пересечении улицы Воронова и проспекта Аиааира. Все знаки установлены.
«В перспективе на пересечении улиц Воронова и Ардзинба планируется установить светофор в связи с частыми ДТП на этом участке. Тогда на улице Абазинская снимут светофор. Еще планируется установить светофор на пересечении улицы Сахарова и Ардзинба. Тоже участок очень болезненный, дорога широкая, пересечение тяжелое», – сообщил начальник Департамента по управлению транспортом и организации дорожного движения Тимур Абгадж.
Об этом сообщает сайт столицы.
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