ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАКТУ СМЕРТИ А.С. ПАПАВА

Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. В связи с распространяемой в абхазском сегменте социальных сетей информации по факту смерти жителя Очамчырского района Анри Папава, МВД Абхазии доводит до сведения общественности, что телефонное сообщение об обнаружении трупа мужчины в коттеджном доме в с. Бчара поступило в ОВД по Галскому району в 15:30 2 мая текущего года.

Выездом на место происшествия оперативной группой было установлено, что погибшим является временно проживающий по данному адресу уроженец Очамчырского района Папава Анри Сосоевич 02.12.1992 г.р., который работал преподавателем в школе села Бчара.