ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАКТУ СМЕРТИ А.С. ПАПАВА
Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. В связи с распространяемой в абхазском сегменте социальных сетей информации по факту смерти жителя Очамчырского района Анри Папава, МВД Абхазии доводит до сведения общественности, что телефонное сообщение об обнаружении трупа мужчины в коттеджном доме в с. Бчара поступило в ОВД по Галскому району в 15:30 2 мая текущего года.
Выездом на место происшествия оперативной группой было установлено, что погибшим является временно проживающий по данному адресу уроженец Очамчырского района Папава Анри Сосоевич 02.12.1992 г.р., который работал преподавателем в школе села Бчара.
Осмотром места происшествия с участием медицинского работника и следователя районной прокуратуры на шее Анри Папава была обнаружена странгуляционная борозда, следы насилия на его теле зафиксированы не были. После проведения неотложных следственных действий материалы были направлены в прокуратуру Галского района для организации процессуальной проверки на предмет установления признаков уголовно наказуемого деяния. В настоящее время прокуратурой района продолжается проверка в соответствии с требованиями статей 143 и 144 УПК Республики Абхазия.
В рамках проверки назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза в экспертном учреждении БСМЭ Министерства здравоохранения на предмет установления причины смерти Анри Папава и по другим интересующим следствие вопросам.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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