ЗАСТРЕЛЕН ВО ДВОРЕ СОБСТВЕННОГО ДОМА
Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. В 17:40 часов в д/ч МВД РА поступило сообщение о стрельбе в г. Сухум. Выездом на место происшествия установлено, что у дома №6 по ул. Имама Шамиля в результате произведенных выстрелов ранен гражданин Ардзинба Кемал Нодариевич 1975 г.р. Будучи доставленным в ГУ ЦРБ МЗ РА, Ардзинба К. Н. скончался.
На месте преступления работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД РА.
По приказу министра ВД Дмитрия Дбар личный состав ЦА МВД, УВД по г. Сухум и районных отделов внутренних дел поднят по команде «тревога», произведено перекрытие выездов из г. Сухум, посты ДПС «Мачара», «Приморский» и «Бамбора» усилены оперативным составом ОВД – объявлен план «перехват». Принимаются оперативные меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного преступления.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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