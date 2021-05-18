ЗАСТРЕЛЕН ВО ДВОРЕ СОБСТВЕННОГО ДОМА

Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. В 17:40 часов в д/ч МВД РА поступило сообщение о стрельбе в г. Сухум. Выездом на место происшествия установлено, что у дома №6 по ул. Имама Шамиля в результате произведенных выстрелов ранен гражданин Ардзинба Кемал Нодариевич 1975 г.р. Будучи доставленным в ГУ ЦРБ МЗ РА, Ардзинба К. Н. скончался.

На месте преступления работает следственно-оперативная группа и специалисты экспертно-криминалистического центра МВД РА.