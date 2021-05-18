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Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЁСИКОМ АЙБА

Новости Вторник, 18 мая 2021 20:05
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АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ДИРЕКТОРОМ НИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЛЁСИКОМ АЙБА

Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб встретился с генеральным директором ГНУ «Института сельского хозяйства» АНА Лёсиком Айба. На встрече речь шла о научной деятельности института и предлагаемых учреждением программах развития сельхозотрасли.

Айба рассказал, что научные сотрудники института разрабатывают специфические технологии производства киви, хурмы, фейхоа без химобработки. Заинтересованы также завозом подвоев винограда для дальнейшего размножения. Уже размножены, привиты и сертифицированы 20 тыс. саженцев винограда.

По его словам, борьба с мраморным клопом побудила институт формировать профкадры. За время борьбы с вредителем в вузах России обучились специалисты. Сейчас они испытывают новые биопрепараты, которые можно было бы применять в Абхазии.

Также сотрудники института сохраняют и дополняют коллекцию культур, произрастающих в Абхазии, расположенную на 50 г земли. Этот объект наряду с функционирующими агро- и биолабораториями института позволяют студентам профильных факультетов, а также заниматься исследовательской работой.

Айба обратил внимание на то, что, по его мнению, развитие растениеводства Абхазии невозможно без полноценного питомника саженцев.

«С 2011 по 2014 годы по принципам микрозонального размещения в Абхазии были заложены более 1400 гектар разных сортов и видов плодовых, субтропических и орехоплодовых культур. К 2017 года показатель валового производства продукта ожидался до 800 млн рублей. К сожалению, проект был заброшен, а сады не достигли плодоношения. Но к этой практике необходимо вернуться. В стране должны быть качественные питомники, государственные и частные плантации», – констатировал Айба.

Он также отметил, что институтом ведутся переговоры и с частным инвестором, заинтересованным в закладке цитрусовых садов с использованием возможностей абхазского питомника. О результатах переговоров Айба доложит премьер-министру в ближайшее время.

Александр Анкваб пожелал руководителю института успехов в многосторонней работе.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 18 мая 2021 20:10

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