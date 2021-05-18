АЛЕКСАНДР АНКВАБ: ИЗ-ЗА БЕСПЕЧНОГО ОТНОШЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, МНОГОЕ НА ОБЪЕКТАХ ПРИШЛО В НЕПРИГОДНОСТЬ

Тванба отчитался о реализации текущих государственных заказов на строительство и ремонт объектов. При этом он выделил наиболее значимые, это – строительство Ткурчалской ЦРБ и водопровод в городе Сухум.

По словам Руслана Тванба, работы в ткуарчалской больницы завершены, идет подготовка к сдаче объекта. Общая сумма строительства в сметной документации была 257 млн рублей, однако для совершенствования проекта больничного комплекса мероприятие было профинансировано еще 36 млн рублей. Средства освоены в полной мере.

Что касается сухумского водопровода, стоимость проекта, планируемого к завершению в 2022 году, 140 млн рублей. Мероприятие представляет собой проведение напорной трубы от насосной станции в районе Учхоза до резервуара по улице Дагестанской. По словам Тванба, проект позволит обеспечить качественной водой полстолицы с условиями бесперебойной подачи. Новый сетевой водопровод позволит также избежать аварий, исключить потери воды при доставке ресурса. Запуск водопровода планируется осуществить досрочно в середине лета 2021 года.

Кроме того, в рамках встречи были затронуты вопросы реализации отдельных поручений по капитальному и фрагментному ремонту зданий учреждений Министерства культуры и здравоохранения.

По словам главы строительной компании в ближайшее время ГК приступит к осуществлению ремонта репетиционного помещения Государственного ансамбля Абхазии. На повестке дня также значился вопрос частичного ремонта подсобных помещений Государственной филармонии им. Р.Гумба, восстановление нефункционирующей системы кондиционирования концертного зала филармонии и др.

Александр Анкваб поручил подходить к составлению проектно-сметной документации с упором на качество и долговечность материала.

«К сожалению, из-за беспечного отношения руководителей на объектах не так давно эксплуатируемых многое пришло в непригодность. Из-за плохого обращения и несвоевременного реагирования на проблемы выходят из строя дорогостоящие системы и техническое оснащение зданий. Есть примеры варварского отношения к имуществу. Нам с вами предстоит такие проблемы по мере возможности решать», – сказал Александр Анкваб Руслану Тванба.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.