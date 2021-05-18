РЕМОНТ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНКУЛЬТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ У ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром и заместителем министра культуры Гудисой Агрба и Динарой Смыр. В первую очередь участники встречи обсудили вопросы технического состояния зданий, помещений и наиболее значимого оборудования учреждений, подведомственных Минкульту.

Гудиса Агрба рассказал о том, что ведомство поступательно обрабатывают обращения учреждений, в зданиях которых необходимость частичного или капитального ремонта мешает творческим процессам, репетициям, выступлениям и т.д. Он доложил о результатах инспекционных поездок на некоторые из таких объектов, представил заключения строителей.



Согласно результатам встречи, к вопросам оказания поддержки ремонтных мероприятий Минкультуры будет подходить при поддержке правительства.

Александр Анкваб поручил руководству Министерства совершить поездки по Домам культуры в районах республики, порекомендовал усилить меры управления и взаимодействия с подведомственными и профильными учреждениями.



Далее были затронуты вопросы плана мероприятий Министерства, реализации проектов с учётов санитарно-эпидемиологических мер и антиковидных ограничений.



Министр доложил о подготовке к предстоящим 25 и 26 мая концертам Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (Российская Федерация). Абхазской публике будут представлены танцы народов мира. В программе будут задействованы свыше 70 артистов.



По словам Агрба, мероприятие пройдет в Абхазской государственной филармонии. Для соблюдения антиковидных мер объявлен дополнительный концертный день.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.