РЕМОНТ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНКУЛЬТУРЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБСУДИЛИ НА ВСТРЕЧЕ У ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА
Сухум.18 мая 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провёл рабочую встречу с министром и заместителем министра культуры Гудисой Агрба и Динарой Смыр.
В первую очередь участники встречи обсудили вопросы технического состояния зданий, помещений и наиболее значимого оборудования учреждений, подведомственных Минкульту.
Гудиса Агрба рассказал о том, что ведомство поступательно обрабатывают обращения учреждений, в зданиях которых необходимость частичного или капитального ремонта мешает творческим процессам, репетициям, выступлениям и т.д. Он доложил о результатах инспекционных поездок на некоторые из таких объектов, представил заключения строителей.
Согласно результатам встречи, к вопросам оказания поддержки ремонтных мероприятий Минкультуры будет подходить при поддержке правительства.
Александр Анкваб поручил руководству Министерства совершить поездки по Домам культуры в районах республики, порекомендовал усилить меры управления и взаимодействия с подведомственными и профильными учреждениями.
Далее были затронуты вопросы плана мероприятий Министерства, реализации проектов с учётов санитарно-эпидемиологических мер и антиковидных ограничений.
Министр доложил о подготовке к предстоящим 25 и 26 мая концертам Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (Российская Федерация). Абхазской публике будут представлены танцы народов мира. В программе будут задействованы свыше 70 артистов.
По словам Агрба, мероприятие пройдет в Абхазской государственной филармонии. Для соблюдения антиковидных мер объявлен дополнительный концертный день.
Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.
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