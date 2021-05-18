ПРОКУРАТУРОЙ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УБИЙСТВА К.Н.АРДЗИНБА

Сухум. 18 мая 2021. Абхазия-Информ. 18 мая 2021 года примерно в 17:00 часов в Сухуме, во дворе дома №9 по ул.Чачба, из огнестрельного оружия неустановленного образца, произведено не менее трех выстрелов в Ардзинба Кемала Нодаровича, 06.03.1975 года рождения, который от полученных огнестрельных ранений в 17:40 час скончался в реанимационном отделении Республиканской больницы.