ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 24 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 18 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 260 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 24 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 26 пациентов, в Очамчырской ЦРБ – 16, в Гагрской ЦРБ – 17, в Ткурчалской ЦРБ – 3 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15075 человек. Зарегистрировано 226 летальных случаев. Выздоровели 14099 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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