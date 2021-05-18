ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 24 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 18 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 260 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 24 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 51 человек, у 41 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 19 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести.