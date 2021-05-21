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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Новости Пятница, 21 мая 2021 11:52
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В АБХАЗИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Сухум. 21 мая 2021. Абхазия-Информ. В Абхазии отмечается день памяти махаджиров.

Конец XVIII века и весь XIX век историки называют черным временем в летописи народа Абхазии. После окончания русско-кавказской войны началось массовое насильственное переселение абхазов в Османскую империю. Этот период получил название «махаджирство в Абхазии» и продлился с 1828 по 1867.

Историк-кавказовед Г.А. Дзидзария (1914-1988) посвятил этому периоду книгу «Махаджирство и проблемы истории Абхазии Х|Х столетия», где подробно представлен материал об этом периоде.

Г. А. Дзидзария отмечает главные причины махаджирства: колониальную политику царизма на Кавказе, агрессивные акции Османской империи (Турции), провокационная роль английских колонизаторов, поддерживающих османов в попытках ослабления роли России на Ближнем Востоке, а также раздробленность местной феодальной знати.

По предположению Г. Дзидзария, общее количество махаджиров в этот период достигло около 1 миллиона человек (горских народов Кавказа), из них более 100 тысяч абхазов, абазин и убыхов, покинули свою историческую Родину. Люди покидали свои села, родовые земли, пустели села.

Народный поэт Абхазии Баграт Шинкуба написал исторический роман «Последний из ушедших» (1974 г. издания), посвященный трагическим событиям того времени. Книга является данью памяти исчезнувшего убыхского народа.

Потомки абхазских махаджиров живут в 50 странах мира. Самая многочисленная абхазская диаспора живет в Турецкой Республике.

21 мая в Сухуме состоятся мероприятия, приуроченные Дню памяти жертв Кавказской войны, организованные ГК РА по репатриации и Всемирный Абхазо-Абазинский Конгресс.

В 12:00 на Набережной Махаджиров будет организована фотовыставка.

В 16:00 Абхазский молодежный театр на сцене в Абхазского драмтеатра покажет спектакль по мотивам романа Б.Шинкуба «Последний из ушедших». Режиссер постановщик Алиас Авидзба.

В 20:00 на площади им.С.В. Багапш соберутся участники факельного шествия, которые затем направятся к памятнику махаджиров, где пройдут основные мероприятия. Состоится возложение цветов, к мемориалу. Затем будет зажжена поминальная свеча, сплетенная из множества вощин, и объявлена минута молчания.

В программе акции выступление абхазского ВИА «Апсны-67» с легендарной народной песней «Шишь Нани» (колыбельная махаджиров).

Государственный оркестр народных инструментов им. Отара Хунцария под управлением дирижёра Дениса Арухаа осуществит музыкальное сопровождение памятной акции.

Завершением мероприятия станет зажжение костра памяти, участники вечера памяти спустят   венки в море.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Пятница, 21 мая 2021 11:55

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