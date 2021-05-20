В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ ДВА ПАЦИЕНТА

Сухум. 20 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 174 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 24 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 42 из них диагноз Covid-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.