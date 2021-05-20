В ГУДАУТСКОМ КОВИДГОСПИТАЛЕ СКОНЧАЛИСЬ ДВА ПАЦИЕНТА
Сухум. 20 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 174 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 24 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 46 человек, у 42 из них диагноз Covid-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 16 человек, состояние здоровья 26 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутском госпитале скончались два пациента: мужчина 1951 г.р. умер 20 мая, и женщина 1940 г.р. умерла 19 мая.
В Сухумской инфекционной больнице 27 пациентов, состояние здоровья 8 пациентов – тяжелое, в Очамчырской ЦРБ – 19, в Гагрской ЦРБ – 13, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15126 человек. Зарегистрировано 229 летальных случаев. Выздоровели 14270 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.