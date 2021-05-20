ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ УБИЙСТВА ЗАДЕРЖАН Б. ПИЛИЯ

Сухум. 20 мая 2021. Абхазия-Информ. В результате проведённых следственно-оперативных мероприятий ,19 мая 2021 года , в 20 часов 00 минут, по подозрению в совершении убийства гражданина Ардзинба Кемала Нодариевича, имевшего место 18 мая 2021 года, задержан гражданин Республики Абхазия Пилия Батал Нодариевич, 1992 года рождения.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на сбор и фиксацию доказательств.

Об этом сообщает сайт генпрокуратуры Абхазии.